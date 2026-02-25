GS리테일, 에드워드 리 셰프와 '따뜻한 한끼' 나눔

성남시 안나의 집에 간편식 600인분 지원

협업 상품 고객 성원 감사, 사회 보답 취지

허서홍 대표·사내 봉사단 등 행사 지원 동참

GS리테일은 경기 성남시 사회복지법인 안나의 집에서 'GS리테일과 에드워드 리가 나누는 따뜻하고 특별한 한 끼' 나눔 행사를 진행했다고 25일 밝혔다.

나눔 현장에는 허서홍 GS리테일 대표와 사내 봉사단 'GS나누미', 에드워드 리 셰프, 안나의 집 김하종 신부 등이 함께했다. 참석자들은 식사 조리부터 배식, 식기 정리와 뒷정리까지 함께 하며 급식소 이용자들의 식사를 도왔다.

허서홍 GS리테일 대표(왼쪽)와 에드워드 리 셰프가 경기 성남시 사회복지법인 안나의 집에서 급식소 이용자들에게 식사를 제공하고 있다. GS리테일 제공

이번 행사는 GS25 에드워드 리 협업 상품을 찾아준 고객 성원에 감사하는 마음을 담아 사회에 보답하자는 취지로 마련됐다. GS25 에드워드 리 협업 간편식은 지난해 12월 출시 이후 두 달간 누적으로 220만개가 판매됐다. 이날 식사 구성의 중심이 된 '에드워드 리 폭립&함박 도시락'은 80만개가 판매될 정도로 좋은 반응을 얻고 있다.

GS리테일이 저녁 식사로 600인분을 준비한 '에드워드 리 폭립&함박 도시락'은 햄버그스테이크와 바비큐 폭립에 에드워드 리 셰프의 비법을 더한 소고기 쌈장 소스를 곁들였다. 식사를 마친 이용자들에게는 에드워드 리 협업 김밥도 1인 1줄씩 전달했다. 에드워드 리 셰프는 "한국 음식에 담긴 풍족함과 사랑, 배려의 마음을 이웃들과 나눌 수 있어 뜻깊었다"고 소감을 전했다.





곽창헌 GS리테일 지속가능경영부문장은 "회사가 일하는 방식 중 첫 번째가 '고객 최우선'이고, 이는 사회 공헌에도 그대로 적용된다"며 "앞으로도 현장에서 도움이 필요한 이들을 위한 실질적인 지원을 이어나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

