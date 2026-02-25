하나오피스리츠, 증권신고서 효력 발생…4월 코스피 상장 예정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나금융그룹의 첫번째 공모 상장 리츠인 하나오피스리츠(하나오피스위탁관리부동산투자회사)는 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생하며 본격적인 상장 공모 절차에 돌입했다고 25일 밝혔다.

증권신고서에 따르면 하나오피스리츠의 공모가는 5000원, 공모주식수는 2520만주다. 이번 공모를 통해 1260억원을 조달할 계획이다. 다음 달 23~24일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을, 같은 달 31일부터 오는 4월 1일까지 일반투자자 청약을 진행하며 4월 중 코스피 시장에 상장할 예정이다. 이번 공모의 공동대표주관사는 하나증권과 한국투자증권이다.

이 리츠의 자산은 하나금융그룹 강남사옥과 태광타워 두 곳이다. 강남역과 역삼역 도보 3분 거리의 강남권역 핵심 입지에 위치한다. 강남은 글로벌 기업과 대기업 사옥이 밀집한 서울 대표 비즈니스 중심지다. 특히 테헤란로 일대는 신규 오피스 공급이 제한적인 핵심 입지로 평가된다. 최근 리모델링 활성화구역 지정 이후 테헤란로 변 주요 빌딩의 거래가격이 상승 흐름을 보이고 있으며, 용적률 완화 기대까지 더해지면서 기존 자산의 희소성과 가치 상승 가능성이 부각되고 있다는 분석이다.

공모가는 순자산가치(NAV)를 기반으로 산정됐다. 개별자산가치 합계는 약 4320억원이다. 공모 후 타인자본 2503억원과 사모자기자본 60억원을 차감한 자기자본가치는 약 1756억원이다. 이를 공모 후 발행주식수로 나누면 주당 5744원 수준이다.





특히 회사는 타 상장 리츠와 달리 자산 유형과 권역을 명확히 설정한 투자 가이드를 제시하고 있다. 향후 전체 자산의 80% 이상을 오피스로, 50% 이상을 강남 권역 자산으로 구성하는 것을 원칙으로 하며, 주주가치와 수익률을 훼손하지 않는 범위 내에서 유상증자를 검토한다는 방침이다.





