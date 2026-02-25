[오늘의신상]츄르처럼 먹이는 멍냥이 영양제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대상펫라이프, 스틱형 영양 보조제 출시

수분 함량 85% 스틱 타입으로 높은 편의성

100% 북어 순살만 사용한 보양 간식도 선봬



대상펫라이프는 반려동물 건강기능식품 브랜드 '닥터뉴토(Dr.Nuto)'가 관절·눈·장 건강을 고려한 스틱형 영양 보조제 3종과 원물 간식 신제품을 출시했다고 25일 밝혔다.

국내 반려동물 양육 인구가 1500만명을 넘어선 가운데 의학 기술 발달로 반려동물 평균 수명이 늘어나면서 질병 예방과 건강 관리를 위한 기능성 제품 수요도 증가하고 있다. 닥터뉴토는 이 같은 흐름에 맞춰 보호자들이 가장 많이 고민하는 건강 이슈를 중심으로 제품을 세분화해 설계했다.

이번에 출시한 스틱형 영양 보조제는 조인트 J케어, 아이즈 E케어, 프로바이오틱 P케어 등 3종으로 구성됐다. '조인트 J케어'는 글루코사민, MSM, 초록입홍합, 상어연골분말 등을 함유해 관절이 약한 소형견이나 활동량이 많은 반려견의 관절 건강 관리에 도움을 줄 수 있도록 했다. '아이즈 E케어'는 루테인 공급원인 마리골드추출물을 비롯해 빌베리추출물, 헤마토코쿠스추출물 등을 담아 눈물량이 많거나 노령견의 눈 건강을 고려했다. '프로바이오틱 P케어'는 포스트바이오틱스 프롤린유산균과 프리바이오틱스 등을 배합해 장 건강과 면역력 관리에 초점을 맞췄다.

간식 라인업도 확대했다. 신제품 '올라이즈 하루통살 순살 북어'는 베스트셀러 '하루통살 닭 안심'의 후속 제품으로, 100% 북어 순살만을 사용한 원물 간식이다. 불필요한 첨가물을 배제하고 특수 멸균 공법을 적용해 원물의 향과 식감을 살렸다는 설명이다.

닥터뉴토는 신제품 출시를 기념해 다음달 4일 오전 11시 네이버 쇼핑 라이브를 진행한다. 영양 보조제 3종 가운데 2종을 선택해 2만7900원에 구매할 수 있으며, 네이버라이프위크 프로모션과 중복 적용 시 최대 2만6500원까지 할인된다. 하루통살 순살 북어는 최대 43% 할인, 바이트 트릿 2종은 선착순 30명 한정 990원 특가로 판매한다. 구매 금액대별 사은품 증정과 함께 라이브 구매왕에게는 7만5000원 상당의 신제품 5종을 제공할 예정이다.





강인수 대상펫라이프 대표는 "이번 신제품은 지난달 일산에서 열린 '마이펫페어'에서 관람객들의 뜨거운 호응을 얻으며 제품력을 검증받은 만큼 좋은 반응을 얻을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 반려동물의 건강한 삶을 돕기 위한 닥터뉴토만의 차별화된 제품 라인업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

