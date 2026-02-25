[클릭 e종목]"SK스퀘어, 하이닉스 대안 매력 충분…목표가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 25일 SK스퀘어에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 56만원에서 76만원으로 상향조정했다.

25일 김회재 대신증권 연구원은 SK스퀘어의 핵심 투자 포인트에 대해 "SK하이닉스의 시가총액 비중이 10%를 상회하면서 기관 투자자들의 대안 투자 매력이 커졌다"고 말했다.

김 연구원은 금융투자협회의 단일 종목 편입 비중 제한 기준에 따라 SK하이닉스 직접 투자가 제한되는 상황에서 SK스퀘어가 충분한 대안이 될 수 있다고 분석했다. 실제 SK스퀘어의 순자산가치 중 96%는 SK하이닉스 지분 가치가 차지하고 있다.

실적 개선세도 뚜렷하다. 지난해 연간 매출은 1조4123억원으로 전년 대비 14% 감소했지만, 영업이익은 8조7974억원으로 전년 대비 124% 급증했다. SK하이닉스의 지분법 이익이 크게 늘어난 가운데 티맵모빌리티와 11번가 등 주요 포트폴리오 기업들의 손익이 개선된 덕분이다.

세부적으로 보면 티맵모빌리티는 데이터 사업 매출이 전년 대비 36% 성장하며 상각 전 영업이익(EBITDA) 흑자 전환에 성공했다. 월간이용자수(MAU)는 1539만명으로 역대 최대치를 기록했다. 11번가 역시 오픈마켓 부문에서 흑자를 달성하며 영업손실 규모를 전년 대비 358억원 줄였다.

주주환원 정책도 강화하고 있다. SK스퀘어는 2023년 첫 주주환원을 시작한 이후 현재까지 누적 7100억원의 자사주를 취득하고 이 중 6100억원을 소각했다. 최근에도 1000억원 규모의 자사주 취득을 완료하며 적극적인 주가 부양 의지를 보였다.





김 연구원은 "SK하이닉스의 주가순자산비율(PBR)이 역사적 고점을 경신하고 있는 만큼 SK스퀘어의 주가 할인율 역시 추가로 축소돼야 한다"며 "SK스퀘어가 2028년까지 주가 할인율을 30% 이하로 낮추겠다는 기업가치 제고 계획을 발표한 점도 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

