마크롱이 임명한 여성 루브르 관장 결국 사임…'아폴론 갤러리 절도' 후폭풍 어디까지

도난 사건 이후 보안·운영 총체적 위기 드러나

누수·파업·티켓 사기까지 악재 겹쳐

루브르 박물관 내 전면 개보수 프로젝트 가속

지난해 10월 대규모 보석 절도 사건이 발생한 프랑스 루브르 박물관의 로랑스 데카르 관장이 퇴진 압박 끝에 결국 사임했다.

25일 연합뉴스는 프랑스 일간 르 몽드 등을 인용해 데카르 관장이 이날 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 사직서를 제출했으며, 마크롱 대통령은 이를 수락했다고 보도했다. 엘리제궁은 "박물관에는 새로운 동력이 필요하다"며 보안 강화와 현대화, '루브르-르네상스' 프로젝트의 성공적 추진을 사임 배경으로 설명했다.

의 로랑스 데카르 루브르 박물관장. 지난 2021년 9월 취임한 마크롱 대통령이 직접 임명한 최초의 여성 루브르 관장이다. AP연합뉴스.

데카르 관장은 2021년 9월 취임한 마크롱 대통령이 직접 임명한 최초의 여성 루브르 관장이다. 그러나 지난해 10월 19일 루브르 내 아폴론 갤러리에서 절도범들이 왕실 보물 8점을 훔쳐 달아난 사건 이후 거취 압박을 받아왔다. 수사 당국에 따르면 범인들은 폐관 직전 혼잡한 시간을 노려 침입했으며, 일부 경보 장치가 제대로 작동하지 않은 것으로 조사됐다. 사건 직후 국제 공조 수사가 진행됐고, 도난품 일부의 해외 유통 정황이 포착됐으나 완전한 회수 여부는 확인되지 않았다.

데카르 관장은 사건 직후 문화부를 통해 사의를 표명했으나, 당시 마크롱 대통령은 이를 반려한 것으로 전해졌다. 마크롱 대통령은 여러 차례 직접 전화를 걸어 개보수 추진 동력을 약화해선 안 된다고 당부한 것으로 알려졌다. 하지만 이후 전시관 누수 문제, 직원들의 연쇄 파업, 내부 직원이 연루된 티켓 사기 사건까지 불거지면서 박물관 운영 전반에 대한 비판이 커졌다. 내달 지방선거를 앞두고 문화 행정에 대한 부담이 정치권으로 확산했다는 분석도 나온다.

마크롱 대통령이 최근 발표한 '루브르-르네상스' 프로젝트는 노후 시설 교체와 관람 동선 재설계, 디지털 전시 확대 등을 포함한 전면 개보수 계획이다. AP연합뉴스

정부와 박물관 측은 사건 이후 야간 경비 인력 증원, 고성능 폐쇄회로(CC)TV 및 인공지능 기반 감시 시스템 도입, 주요 전시품 보호 설비 보강 등 보안 강화 조치를 추진하고 있다. 아울러 대규모 개보수 비용을 충당하기 위해 외국인 관광객 대상 입장료 인상 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 마크롱 대통령이 발표한 '루브르-르네상스' 프로젝트는 노후 시설 교체와 관람 동선 재설계, 디지털 전시 확대 등을 포함한 전면 개보수 계획이다.





다만 일각에서는 이 프로젝트에 대한 회의적인 시각도 있다. 루브르 보안 조사 위원회를 이끈 공화당 소속 알렉상드르 포르티에 의원은 르 몽드에 "조종사를 바꾼다고 비행 방식이 달라지진 않는다"며 "체계적 결함에는 체계적 대응이 필요하다. 소프트웨어를 바꿔야 한다"고 지적했다. 결국 이번 사퇴가 단순한 인적 교체에 그칠지, 아니면 루브르 운영 시스템 전반을 바꾸는 계기가 될지 국제 사회의 시선이 쏠린다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

