[클릭 e종목]“두산에너빌리티, 목표주가 13만원으로 상향…수주 모멘텀 확장”

대신증권은 25일 두산에너빌리티에 대해 해외 수주 확대 본격화를 반영해 목표주가를 13만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

허민호 대신증권 연구원은 이날 보고서에서 "폴란드향 AP1000 원자로용기·증기발생기, 테라파워의 미국향 나트륨 소형모듈원전(SMR) 주요 기자재, 뉴스케일의 루마니아 및 미국향VOYGR SMR 주기기 등 해외 원전 기술사향 수주 확대 본격화가 예상된다"고 말했다.

두산에너빌리티의 올해 수주금액은 원자력 5조8000억원, 가스발전 5조 3000억원 등 총 14조3000억원으로 전망된다.





허 연구원은 "AP1000 원전 2기당 수주금액은 1조9000억원으로 예상된다"며 "한국전력·한수원이 AP1000 원전의 '원자로 빌딩 시공, 터빈 빌딩 및 보조기기 EPC'를 담당할 경우 스팀터빈·발전기와 원자로 내 일부 부품, 주기기 빌딩 시공 등도 추가 수주할 수 있다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

