경기도, 농촌체험 휴양마을 지원 큰 성과…방문객 43% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 지난해 농촌체험휴양마을 10개 축제를 지원한 결과 전년보다 방문객은 43%, 매출은 10% 증가한 것으로 나타났다.

경기도는 24일 수원 광교테크노밸리 내 경기바이오센터 대회의실에서 시군 관계자와 사업 참여 마을 리더·사무장, 체험농장 관계자 등 80여명이 참석한 가운데 '경기마을 경기진작' 사업 성과보고회를 열었다.

'경기마을 경기진작' 사업은 경기 침체 상황 속에서 농촌체험휴양마을의 방문객 유입과 매출 증대를 지원하기 위해 추진했다. 특히, 축제와 체험 프로그램 운영을 지원해 지역 체류형 소비를 유도하는 데 중점을 뒀다. 마을 고유의 자원을 활용한 관광 프로그램 개발로 농촌관광 경쟁력을 높이는 데 힘을 실었다.

지난해에는 농어촌활성화(축제 연계 지원)에 10곳을 지원하고, 체험마을 44곳과 체험농장 8곳에 체험 활동비를 지원해 방문객과 매출이 모두 증가했다.

농어촌활성화 10곳에서 축제가 열린 9월부터 12월까지 방문객은 총 31만5245명으로 전년 같은 기간(22만832명) 대비 43% 늘었다. 매출은 49억1000만원으로 전년 동기(44억7000만원) 대비 10% 증가했다.

만족도 조사에서도 응답자 388명 중 93.5%가 축제에 만족했다. 93.8%가 재방문 의사를 밝혔다.

AD

이번 성과보고회에서는 농어촌활성화에 참여했던 안성 인처골마을, 연천 새둥지마을, 화성 민들레연극마을, 평택 초록미소마을, 양평 수미마을, 여주 품실채마을, 여주 늘향골마을, 가평 아침고요푸른마을 등 8개 마을이 축제 사례를 발표했다.

화성 민들레연극마을은 지난해 10월 제1회 쌈축제를 개최해 주민들의 이야기를 체험극으로 만들고, 식생활개선 연극놀이, 타작 및 도정체험, 농산물 판매 등을 진행했다. 이를 통해 직접 매출 1350만원과 농가 체험 수익 790만원을 비롯해 지역주민 일자리 창출 효과까지 달성했다.

양평 수미마을은 빙송어축제를 개최해 빙어·송어 잡기와 눈썰매, 찐빵 만들기 등 다양한 체험프로그램을 운영했다. 지난해 총 4800여만원의 매출과 농가 체험 수익 1630만원 등 지역경제 활성화에 기여했다.





AD

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "경기마을 경기진작 사업은 위축된 농촌관광에 활력을 불어넣는 계기가 됐다"며 "앞으로도 체험마을이 지역 공동체의 중심으로 자리 잡도록 지원하고, 현장의 의견을 적극 반영해 자립과 경쟁력을 동시에 높이는 정책을 추진하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>