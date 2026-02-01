'AI로 실업률 증가해도 금리 못 내려'…리사 쿡 Fed 이사, 통화정책 함정 지적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리사 쿡, 수요 중심 통화정책 한계 지적

AI 도입으로 생산성 향상되면 실업률 ↑

실업률 증가해도 경제 견조할 수 있어

고용지표만 보고 금리 인하 어려워

리사 쿡 연방준비제도(Fed) 이사는 인공지능(AI) 도입으로 실업률이 상승해도 금리를 내리지 못하는 통화정책의 함정이 나타날 수 있다고 지적했다. AI 도입으로 생산성이 향상되면 실업률이 증가해도 경제가 견조하게 유지돼 기존 수요 측면의 통화정책은 한계가 있다는 설명이다.

24일(현지시간) 블룸버그에 따르면 쿡 이사는 이날 워싱턴에서 열린 연설에서 "AI가 생산성을 계속 높인다면, 노동시장의 변화로 인해 실업률이 상승하더라도 경제 성장은 강력하게 유지될 수 있다"며 이같이 밝혔다.

쿡 이사는 "이런 생산성 호황기에는 실업률 상승이 반드시 경제의 유휴 자원 증가를 의미하는 것은 아닐 수 있다"며 "일반적인 수요 측면의 통화정책으로는 인플레이션 압력을 높이지 않으면서 AI로 인한 실업 기간을 완화하기 어려울 수 있다"고 말했다.

일반적으로 실업률이 상승하면 사람들의 소득이 줄어들며 전체적인 수요가 감소한다. 이 때 중앙은행은 기준금리를 인하해 수요를 자극하며 고용을 활성화시키는 방식으로 대응해왔다. 그러나 AI로 인해 생산성이 향상되면 실업자가 증가하지만, 경기는 좋은 상황이므로 금리를 인하할 경우 기름을 붓는 격이 되어 인플레이션이 심화할 수 있다는 의미다.

그러면서 쿡 이사는 "투자가 강력한 총수요에 기여함에 따라, 현재의 중립금리가 코로나19 이전보다 높을 가능성이 있다"고 말했다. 같은 조건에서 중립금리가 오르면 현재의 기준금리가 상대적으로 완화적으로 변해 추가 긴축이 필요할 수 있다는 의미다.

다만 AI 도입으로 양극화가 심화될 경우 장기적으로 중립금리가 낮아질 수 있다고 밝혔다. 쿡 이사는 "AI 생산성이 완전히 실현되거나, 노동 시장의 전환이 소득 불평등의 심화로 이어져 부유한 소비자들의 소득 비중이 커질 경우 반전될 수 있다"며 "다른 조건이 동일하다면 중립 금리를 낮출 수 있다"고 설명했다.

연준은 지난 1월 정책 회의에서 2025년을 마무리하며 단행한 세 차례 연속 금리 인하에 이어, 노동 시장의 안정화 징후를 언급하며 기준 금리를 동결했습니다. 선물 시장에 따르면 투자자들은 현재 적어도 올해 중반까지는 추가 금리 인하가 없을 것으로 보고 있습니다.

쿡 이사는 단기 통화 정책 전망에 대해서는 언급하지 않았으나, 1월 FOMC 이후 발표된 고용지표를 지목하며 상황이 안정되고 있다는 견해를 보였다.

쿡 이사는 "일부 고용주들이 과거 신입 직원들이 수행하던 업무에 AI를 배치하고 있는 가운데 최근 몇 년간 대졸 신입 사원들의 실업률이 증가했다"며 "그럼에도 불구하고 전체 실업률은 여전히 4.3%로 낮으며, 최근의 해고 수치는 여전히 억제된 상태다"라고 설명했다.





쿡 이사는 AI의 영향이 경제 전반의 생산성 통계에 나타나기까지 5년에서 10년이 걸릴 수 있다고 내다봤다. 그는 Fed가 중립 금리에 미칠 수 있는 영향과 데이터 센터 투자가 경제 성장에 미치는 영향을 언급하며 이미 AI를 예측 모델에 반영하고 있다고 덧붙였다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

