3세기 마한의 타임캡슐 '함평 예덕리 고분군' 사적 된다

3~5세기 조성된 제형분 열네 기 및 생활 유구

수직·수평 확장과 다장 장법 등 옹관 문화 기원 규명

'함평 예덕리 고분군'이 국가지정문화유산 사적으로 예고됐다.

국가유산청은 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다고 25일 밝혔다.

1994년부터 발굴된 이 고분군은 3세기 후반부터 5세기 전반에 걸쳐 축조한 마한의 핵심 유적이다. 영산강 지류인 고막원천 상류에 자리한다. 사다리꼴 형태의 제형분 열네 기와 다양한 생활 유구를 품었다.

가장 눈에 띄는 특징은 개별 무덤 옆으로 영역을 넓히는 수평 확장과 기존 무덤 위에 흙을 덮어 올리는 수직 확장이다. 한 분구 안에 여러 매장 시설을 조성하는 마한 특유의 다장(多葬) 장법까지 고스란히 간직했다.

무덤 주변에서는 주거지 일곱 기와 토기 가마 두 기, 경작지 두 기 등 산 자와 죽은 자의 공간이 결합한 흔적이 확인됐다. 의식을 치르기 위해 나무 기둥을 세웠던 특이한 구덩이(이형토갱) 아홉 기도 발견됐다. 피장자를 위로하고 후손의 안녕을 기원한 마한인들의 독특한 사후 세계관을 증명하는 흔적으로 평가받는다.





고분군에선 초기 목관묘에서 대형 옹관묘로 진화하는 무덤 양식의 변화상도 드러난다. 옥류, 철도끼 등 풍부한 출토 유물 역시 영산강 유역 옹관 문화의 기원을 추적하는 핵심 단서로 기능한다.





