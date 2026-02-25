AI 접목한 도시 행정·서비스 공모…내달 20일부터 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토부, AI시티 혁신기술 발굴사업

국토교통부는 올해 인공지능(AI) 시티 혁신기술 발굴사업 공모를 시작한다고 25일 밝혔다.

AI 시티는 AI 기술을 도시 행정과 서비스 전반에 적용하는 개념이다. 앞서 정부는 2022년부터 스마트시티 혁신기술 발굴사업을 하면서 민관협력 실증 경험을 쌓았다. 여기에 빠르게 확산하는 AI 기술을 도시 현장에 적용하고 검증하기 위해 이번 공모를 한다고 국토부는 설명했다.

도시 분야 AI 기술·서비스를 보유한 기업이 대상이다. 지방정부와 협력해 실제 도시 현장에서 기술 성능과 효과를 검증하는 방식으로 한다. 기반시설을 비롯해 교통·물류, 안전·생활, 에너지·환경, 헬스·교육 등 시민 생활과 밀접한 도시 분야 전반에 걸쳐 신청 가능하다.

올해 사업 규모는 총 30억원으로 6개 기술을 선정하고, 기술당 5억원 이내 실증사업비를 지원받을 수 있다. 선정 후 계약을 맺고 올해 12월까지 실증사업을 한다. 사업이 끝난 후 일정 기간 서비스 운영을 거쳐 실증경험을 확보할 수 있다. 참여 희망 기업은 다음 달 20일부터 30일까지 신청서류를 내면 된다. 4월 중 서면·발표평가를 거쳐 최종 선정한다. 사업설명회는 다음 달 4일 스페이스쉐어 서울역센터에서 열린다.





AD

김연희 국토부 도시경제과장은 "혁신기술을 보유한 기업에 실증기회를 제공해 국내외 판로개척, 상용화를 앞당기는 계기가 될 것"이라며 "앞으로 K-AI 시티를 실현해 도시 경쟁력을 높이고 국민 삶의 질 향상에 기여하도록 지원하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>