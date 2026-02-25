KBS 송신탑 사라진 자리에 책이 꽂혔다…16년 만에 문 연 '구로문화누리'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장인홍 구로구청장 "주민 쉼터·중심 도서관 역할"

배우고 쉬고 누리는 복합문화공간

24일 오후 2시, 서울 구로구 개봉동 개봉로20길 123번지. 한때 KBS 송신소 철탑이 우뚝 서 있던 자리에 이날은 주민들이 모여들었다.

회색 벽돌에 유리창과 검정 프레임으로 포인트를 준 단정한 건물 외벽 상단에는 '구로문화누리'라는 로고가 선명하다. 주민 공모로 지은 이름이 햇빛을 받은 날이었다.

장인홍 구로구청장이 청소년 아지트 모여구로에서 청소년들과 인사를 나누고 있다. 구로구 제공.

구로구가 복합문화공간 '구로문화누리' 개관식을 연 이날, 도서관 4층 큰누리홀에는 장인홍 구청장과 국회의원, 시·구의원, 주민 등 200여 명이 자리를 채웠다.

청소년 아지트부터 도서관·평생학습관까지

개관식이 끝나자 참석자들은 두 동으로 나뉜 건물 곳곳을 직접 걸어 다니며 새 공간을 살폈다. 도서관 동(1~4층, 연면적 5104㎡) 1층에서 가장 먼저 눈에 띈 것은 청소년 아지트 '모여구로'. 개관을 축하하는 케이크 커팅이 이곳에서 진행됐다. 불을 끄고 박수가 터지는 사이, 북카페에서 풍겨오는 커피 향이 공간 전체에 퍼졌다.

같은 층에 나란히 들어선 문학인 창작지원 공간 문학의 집 구로, 우리동네키움센터, 정보화교육장도 차례로 문을 열었다. 2~3층 도서관을 거쳐 4층까지 오르는 동선 내내 구석구석 책장이 이어졌다.

도서관 동과 이어진 평생학습관 동(1~3층, 2772㎡) 3층 강의실에서는 개관 기념 스트레칭 체험 특강이 진행됐다. 이외에도 이곳에는 공익활동지원센터와 구로장학회, 적십자봉사회, 환경공무관 휴게실 등이 들어섰다. 1층 월드카페에서는 외국어 특강도 열린다.

구로구 최초의 직영 공공도서관이라는 점은 이번 개관의 핵심 의미 중 하나다. 장인홍 구청장은 "구로문화누리를 중심도서관으로 구 전체의 도서관 정책과 도서·문화 행사를 체계적으로 총괄할 수 있는 기반을 마련했다"고 설명했다. 기존 위탁 도서관들은 위탁 기간이 도래하는 순서에 맞춰 단계적으로 통합하고 도서관 네트워크를 구축한다.

"종합사회복지관 건립·청소년 전용 공간도 늘릴 것"

이 부지가 지금의 모습을 갖추기까지는 16년이 걸렸다. 2012년 부지 매입을 결정한 후 복합문화타운 건립 계획을 수립하기까지 7년이 걸렸고, 2023년 6월에 돼서야 공사에 착수할 수 있었다. 총사업비는 349억원이 투입됐다.

장 구청장은 남은 과제도 언급했다. 그는 “다양한 체육시설을 포함한 종합사회복지관이 인구 10만명당 1곳씩은 있어야 한다”며 “구로구 인구가 40만명인데 종합사회복지관은 3개뿐이라 구로문화누리 옆 부지에 개봉동 종합사회복지관을 건립할 계획”이라고 말했다. 이 시설은 지하 수영장을 포함한 복합 시설로 내년 중 착공이 목표다.

장인홍 구로청장이 내빈들과 함께 구로문화누리 도서관동 시설을 둘러보고 있다. 구로구 제공.

문제는 재원이다. 서울시는 시 전역 복지관 수가 100곳을 넘어서자 신규 지원을 중단한 상태다. 시설을 전액 구비로 짓고 운영해야 한다. 장 구청장은 "먼저 생긴 곳들은 지원을 받고, 복지관이 없어 그동안 주민들이 불편을 감수했던 곳은 지원을 받지 못한다면 그게 오히려 불합리하다”며 “시 차원의 공정한 기준이 필요하다”고도 했다.

청소년 전용 공간 확충도 장 구청장이 꼽은 시급한 과제다. 장 구청장은 "청소년들이 쉬고 놀고 교류할 수 있는 공간에 대한 요구가 높아지고 있다"며 “청소년들에게 필요한 공간을 지속적으로 늘려가겠다”고 말했다.





한편, 구로문화누리는 이날부터 이금희 아나운서 북토크, 인문학 강연, 구로인생학교 등 본격적인 프로그램 운영에 들어간다. 도서관 동은 이달부터 임시운영을 시작해 올 7월 1일 정식운영하고, 평생학습관 동은 다음 달 3일 정식 운영을 시작한다.

구로문화누리 전경. 구로구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

