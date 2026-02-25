신세계百, 면세점·한국관광공사와 외국인 관광객 유치 힘쓴다

지난해에 이어 3자 MOU 체결

올해도 한국 문화 체험 프로그램 공동 개발 예정

신세계백화점이 신세계면세점, 한국관광공사와 외국인 관광객 유치를 위한 협업을 이어간다고 24일 밝혔다.

3사는 지난해 K-콘텐츠와 연계해 한국관광 홍보물의 공동 제작 및 해외 디지털마케팅 협력 등 다양한 분야에서 협업을 진행한 바 있다. 한국관광공사의 공식 채널 한국 관광 통합 플랫폼 'VISITKOREA'를 통해 200여 개국, 8개 언어 기반으로 외국인 관광객들과 소통했으며, 신세계는 외국인들이 가장 많이 방문하는 장소인 명동, 강남, 부산 등을 거점으로 K-뷰티·미식·라이프스타일 체험 콘텐츠와 할인 혜택 등을 제공했다. 또한 일본 오사카 엑스포, 싱가포르 럭셔리 트래블 박람회 등 해외에서 열리는 각종 박람회에 참석해 방한객 유치 활동도 적극적으로 펼치기도 했다.

신세계백화점 강남점 전경. 신세계

AD

그 결과 신세계백화점과 신세계면세점은 방한 외국인 관광객들의 꼭 방문해야 하는 K-쇼핑 성지로 거듭났다. 신세계백화점은 지난해 6500억가량의 외국인 매출을 기록하며 연간 최대 매출 역사를 새로 썼고, 지난 1월에도 900억원 이상의 매출을 올리며 월간 매출 기준으로도 역대 최대 기록을 세웠다.

3사가 MOU를 올해에도 연장하기로 하면서 신세계는 외국인 관광객을 유치하기 위해 다양한 신규 K-콘텐츠를 개발하기로 했다. 본점 더 헤리티지, 아카데미 등과 연계해 K-컬쳐 체험 프로그램을 공동으로 개발할 예정이다. 아울러 국내의 숨은 명소와 미식 문화를 발굴해 소개하는 '로컬이 신세계'와 연계해 각 지역의 관광도 활성화할 계획이다. 해외에서 대한민국을 널리 알릴 수 있는 해외 로드쇼, 트래블마트 등의 여행 박람회도 지난해보다 2배 이상 확대해 참가한다.

쇼핑 혜택도 강화한다. 방한 관광객 대상 선호도가 높은 K-패션·뷰티·푸드를 중심으로 월별로 할인 혜택과 쿠폰 등을 제공한다. 신세계면세점에서는 'VISITKOREA' 회원 전용 웰컴팩과 구매 금액별 쇼핑 바우처도 증정한다. VISITKOREA회원가입 후 쿠폰을 다운로드하고, 신세계백화점 및 신세계면세점 명동점 고객센터에서 VISITKOREA 웹사이트 및 앱 내 '마이페이지' 화면을 보여주면 수령할 수 있다. 프로모션 혜택은 신세계면세점 명동점 및 인천공항점, 신세계백화점 본점, 강남점, 센텀시티, 타임스퀘어점에서 이용할 수 있다.





AD

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "신세계백화점이 방한 외국인들에게 꼭 들려야 하는 쇼핑과 문화의 명소로 자리 잡으며 지난해에 이어 올해도 많은 외국인 고객들이 방문하고 있다"면서 "이번 협업을 통해 더 고도화된 외국인 서비스와 콘텐츠를 마련해 한국을 세계적인 관광 명소로 만드는데 일조할 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>