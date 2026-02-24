성남시, 판교대장 종합사회복지관 기공식…2028년 6월 준공 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수영장·다함께 돌봄센터·장애인 주간보호센터 등 들어서

경기 성남시(시장 신상진)는 24일 분당구 대장동 631-2번지에서 판교대장 종합사회복지관 건립 공사 기공식을 했다.

성남시 판교대장 종합사회복지관 건립공사 기공식에서 참석자들이 시삽을 하고 있다. 성남시 제공

이날 열린 기공식에는 신상진 성남시장과 시의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.

판교대장 종합사회복지관은 총사업비 490억원이 투입돼 대지면적 3142㎡에 연면적 9292㎡, 지하 2층, 지상 4층 규모로 건립된다.

복지관 내부에는 수영장을 비롯해 프로그램실(13개), 강당, 다함께 돌봄센터, 장애인 주간보호센터 등이 들어선다.

준공 목표는 오는 2028년 6월이며. 개관은 같은 해 11월로 예정돼 있다.





성남시 판교대장 종합사회복지관 건립 조감도. 성남시 제공

신상진 성남시장은 "판교대장 종합사회복지관은 아이부터 어르신까지 누구도 소외되지 않는 열린 공간이자 주민 삶의 질을 실질적으로 높이는 따뜻한 복지 인프라로 건립될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

