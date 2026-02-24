성남시, 판교대장 종합사회복지관 기공식…2028년 6월 준공 목표

수영장·다함께 돌봄센터·장애인 주간보호센터 등 들어서
경기 성남시(시장 신상진)는 24일 분당구 대장동 631-2번지에서 판교대장 종합사회복지관 건립 공사 기공식을 했다.
이날 열린 기공식에는 신상진 성남시장과 시의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.
판교대장 종합사회복지관은 총사업비 490억원이 투입돼 대지면적 3142㎡에 연면적 9292㎡, 지하 2층, 지상 4층 규모로 건립된다.
복지관 내부에는 수영장을 비롯해 프로그램실(13개), 강당, 다함께 돌봄센터, 장애인 주간보호센터 등이 들어선다.
준공 목표는 오는 2028년 6월이며. 개관은 같은 해 11월로 예정돼 있다.
신상진 성남시장은 "판교대장 종합사회복지관은 아이부터 어르신까지 누구도 소외되지 않는 열린 공간이자 주민 삶의 질을 실질적으로 높이는 따뜻한 복지 인프라로 건립될 것"이라고 말했다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
