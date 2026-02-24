외교부 "美 협상팀 방한, 보류 아닌 스케줄링 이슈"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한미 외교장관회담 등을 위해 미국을 방문했던 조현 외교부 장관이 지난 7일 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

핵추진잠수함(핵잠)과 원자력 등 보류설이 제기된 한미 간 안보 분야 합의 후속 협의를 위한 미국 측 협상단 방한 일정이 미 연방대법원이 상호관세를 위법으로 판단한 상황 등으로 미뤄졌다는 관측에 대해 외교부 고위 당국자가 "보류가 아닌 스케줄링 이슈"라고 밝혔다.

외교부 고위 당국자는 24일 서울정부청사에서 "미국 측이 핵잠과 원자력 등 여러 현안을 모아 하나의 큰 팀을 구성해 방한하려다 보니 준비 과정에서 일정이 조정된 것"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "당초 2월 중으로 예상됐던 일정이 3월로 늦춰질 가능성이 있지만 미국 내 백악관 국가안보회의(NSC)와 에너지부 등 부처 간 입장 조율에 시간이 걸리는 기술적인 문제일 뿐"이라고 답했다.

앞서 외교부는 핵잠과 원자력 등 한미 간 안보 분야 합의 후속 협의를 위한 미국 측 협상단이 2월 말 또는 3월 초·중순 방한할 수 있다고 밝힌 바 있다. 하지만 미 연방대법원이 상호관세를 위법으로 판단한 상황이나 한국의 대미투자 관련 국회 입법 지연 등으로 미뤄졌다는 관측이 나오는 상황이다. 다만 당국자는 "이란 사태, 우크라이나 전쟁, 미중 정상회담 등 미국의 복잡한 대외 상황으로 인해 진도가 다소 늦어지는 것"이라고 했다.

이어 "조인트 팩트시트(공동 설명자료·JFS) 문안 이행을 포함한 안보 분야 협의는 큰 문제 없이 진행되고 있다"면서도 "미측의 방한이 계속 늦어질 경우 우리가 미국을 방문하는 방안도 옵션으로 검토 중"이라고 전했다.

캐나다에서 열리는 '2+2 외교·국방 장관회의'에 앞서 미국에서 '2+2 외교·국방 장관회의'도 추진됐지만 성사되지 못했다는 관측이 제기된 가운데 이와 관련해 외교부 고위 당국자가 "미국이 이란을 비롯해 그 외 여러 현안이 있어 국무장관과 국방장관이 한 번에 회의를 할 상황이 안됐다"면서 "다음에 하자는 연락을 받았다"고 전했다.

9.19 군사합의 및 비행금지구역 재설정과 관련해 미측과 마찰이 있다는 내용에 대해선 "미측이 아직 동의하지 않고 긴밀히 협의 중인 사안"이라고 했다.

한편 조현 외교부 장관은 25일 개최되는 '2+2 외교·국방 장관회의' 참석을 위해 이날 캐나다 오타와로 출국한다. 조 장관은 안규백 국방부 장관과 캐나다 외교와 국방 장관을 만나 캐나다 잠수함 수주를 위한 방산 협력 논의와 공급망 협력 등 경제안보 분야의 포괄적 협력 방안 등이 논의할 예정이다.

조 장관은 이날 기자들에게 "양국 간 군사국방비밀정보보호협정 서명식과 공동기자회견을 진행할 예정"이라며 이같이 밝혔다. 이번 2+2 회의는 지난 2024년에 마련된 1차 회의 이후 2년 만에 열리는 고위급 협의체다.

외교부에 따르면 조 장관은 이번 회의에 앞서 아니타 아난드 캐나다 외교장관과 별도의 양자 회담도 갖는다. 두 장관의 만남은 이번이 네 번째다. 조 장관은 캐나다 의원단 및 학계 인사들과의 간담회와 만찬 등도 소통 일정도 소화할 계획이다.





이번 회담은 캐나다 측의 개최 희망에 따라 마련된 것으로 알려졌다. 조 장관은 "캐나다는 역내 대표적 중견국이자 포괄적 동반자"라며 "한국이 2+2 회의를 운영하는 국가는 미국, 캐나다, 호주"라고 설명했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

