신안군, 중대재해 관리감독자 예방 교육

대상 99명 안전 역량 강화

신안군이 꾸준한 안전 교육을 통해 중대재해 예방에 앞장 서고 있다. 신안군 제공

전남 신안군이 중대재해 예방을 위한 관리감독자 직무교육을 실시하며 현장 안전관리 체계 강화에 나섰다.

신안군은 2월 23일부터 총 2회에 걸쳐 관리감독자 99명을 대상으로 중대재해 예방 직무교육을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행 이후 관리감독자의 법적 책임과 역할이 한층 강화됨에 따라 마련됐다. 현장의 안전관리 역량을 높이고 산업재해를 사전에 차단하기 위해 실무 중심 교육으로 구성했으며, 즉시 현장에 적용 가능한 대응 능력 향상에 초점을 맞췄다.

교육은 대한산업안전협회 전남지회가 맡아 진행했다. 주요 내용은 ▲산업안전보건법 및 중대재해처벌법 핵심 사항 ▲화재·폭발 사고 예방과 비상대피 요령 ▲관리감독자의 핵심 업무 ▲위험성 평가 절차 및 실행 방법 ▲계절별 근로자 건강관리 등이다.





신안군 관계자는 "관리감독자는 현장의 최일선에서 근로자 안전을 책임지는 핵심 인력"이라며 "이번 교육을 계기로 안전의식을 더욱 강화하고, 실효성 있는 안전관리 체계를 지속적으로 구축해 '중대재해 ZERO' 실현에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

