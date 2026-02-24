日 블루칼라 뜨고 화이트칼라 진다…이유는?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI) 확산에 인력난 결합

기술숙련도 중심 임금구조 재편

일본에서 대체 불가능한 숙련 기술을 가진 블루칼라의 몸값은 치솟는 반면 '화이트칼라' 사무직은 인공지능(AI)에 자리를 위협받는 '임금 역전' 현상이 나타나고 있다.

24일 니혼게이자이신문과 노동시장·인구구조 변화를 연구하는 민간 싱크탱크 리크루트웍스연구소에 따르면 2024년 일본 자동차 정비·수리직의 평균 연봉은 480만4100엔(약 4471만원)으로 일반 사무직(467만6500엔·약 4357만원)을 넘어섰다. 목수나 비계공 등 건설 현장직 연봉도 492만1300엔으로, 마케팅·디자인 등 기획직(629만8400엔)을 제외한 주요 사무직군보다 높았다.

일본 도쿄 시부야의 모습. 픽사베이

AD

반면 화이트칼라는 생성형 AI 도입의 직격탄을 맞았다. 업무 자동화율이 60%를 넘어선 비서나 일반 사무직의 경우 노동 가치가 상대적으로 하락했기 때문이다. 반면 목수·비계공이나 자동차 정비·수리 같은 정비·건설직은 AI 자동화 영향이 10% 미만에 불과했다.

이러한 현상이 나타난 가장 큰 원인은 '대체 불가능한 인력난'이다. 건설 현장직의 구인 배율(구직자 1명당 일자리 수)은 9.38배에 달한다. 이처럼 현장 인력이 귀해지자 기업들이 파격적인 임금을 제시하며 모시기 경쟁에 나서고 있다.

임금 상승률에서도 업종 간 차이가 뚜렷했다. 리크루트웍스연구소가 2020년 대비 2024년 평균임금 상승률을 분석한 결과 택시 운전사 38.3%, 목수·비계공 31.7%, 금속기술자 20.6% 등으로 나타났다. 반면 임금이 정부 공정가격에 묶인 의료·교육·돌봄 부문은 상승세가 미미했다. 노동자 수가 107만명에 달하는 간병인은 3.4%, 종사자 78만명인 간호사는 5.7% 상승에 그쳤다. 의사는 오히려 8.5% 감소했다.





AD

전문가들은 이런 변화를 토대로 앞으로 노동 시장이 화이트칼라에서 블루칼라로 이동할 것으로 전망했다. 아울러 같은 블루칼라 사이에서도 직종 간 임금 격차가 큰 만큼 이들 직종 사이의 인력 이동도 활발하게 이뤄질 것으로 내다봤다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>