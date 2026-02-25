[노동의 미래, 피지컬AI 임팩트]②켄 골드버그 "로봇·인간은 상보적 관계…노동의 대체 아닌 협력의 시작"

피지컬AI, 노동의 소멸인가 진화의 계단인가

글로벌 석학 및 정책 전문가 4인에게 묻는 '노동의 미래'

편집자주 화면에 머물던 인공지능(AI)이 로봇의 몸을 입고 실제 노동을 수행하는 '피지컬 AI' 시대가 상륙했다. 최근 현대자동차 노조가 이족보행 로봇 '아틀라스' 도입에 강력히 반발하는 등 기술 진보와 고용 불안 사이의 갈등은 이미 현실로 다가왔다. 피지컬 AI는 노동의 소멸을 고하는 종말인가, 아니면 인류 역량을 확장할 진화의 계단인가. 아시아경제는 제리 카플란 스탠퍼드대 교수와 켄 골드버그 UC버클리대 교수, 서용석 카이스트 교수, 차지호 더불어민주당 의원 등 글로벌 석학과 정책 전문가 4인에게 인류 노동의 미래를 묻는다. 기술 충격을 넘어 인구 절벽 시대의 대안과 공존의 해법을 4회에 걸쳐 모색한다.



"인공지능(AI)이 인간의 일자리를 모두 사라지게 할 것이란 공포는 기술의 단면만 본 것이다. 인간과 기계가 서로의 빈틈을 채워주는 '상보성'(Complementarity)의 힘을 믿는다."

세계 로봇 공학계의 석학인 켄 골드버그 UC버클리 산업공학과 교수 겸 오토랩(AUTOLAB) 연구소장은 25일 본지와의 인터뷰에서 피지컬 AI 시대의 핵심 키워드로 '상보성'을 꼽았다. AI에 의한 노동의 종말보다, 인간의 강점과 기계의 강점이 서로의 빈틈을 채워주는 상호보완의 시대를 먼저 준비해야 한다는 것이다. 현재 안식년으로 인해 서면으로 진행된 인터뷰에서 그는 한국어로 '상보성'이라는 단어를 직접 타이핑해 보낼 정도로 인간과 로봇의 협력 관계를 정의하는 데 공을 들였다.

'뇌'는 있지만 '몸'은 아직

골드버그 교수는 현재 모든 이들이 '로봇의 챗GPT 모먼트는 언제가 될까'라는 질문을 던지고 있지만, AI의 지능(뇌)이 비약적으로 발전했다고 해서 그것을 탑재한 로봇(몸)이 곧바로 인간의 노동을 대체할 수 있는 것은 아니라고 봤다. 기계가 데이터 처리나 반복적인 작업에는 특출나지만, 인간이 지닌 직관, 공감 능력, 손재주는 아직 따라잡지 못해서다. 그가 인터뷰 내내 인간과 로봇의 상보성을 강조한 이유다.

골드버그 교수가 특히 주목한 인간과 로봇의 격차는 바로 '손재주'(dexterity)다. 인간이 무의식적으로 수행하는 미세한 손가락 움직임이나 물체의 질감에 따른 힘 조절을 로봇이 구현하기엔 여전히 공학적 난제가 있다고 본 것이다. 1980년대 로봇 공학자 한스 모라벡은 물건을 집어 드는 행위와 같이 인간에게 쉬운 운동은 로봇에게 매우 어렵고, 반대로 인간에게 어려운 고차원 추론은 컴퓨터에 비교적 쉽다는 '모라벡의 역설'을 제시하기도 했다.

골드버그 교수는 "로봇이 전기 기술자, 기계공, 배관공이 수행하는 대부분의 작업과 같이 복잡한 상호작용을 수반하는 조작 능력을 갖추기까지는 아직 수년이 더 걸릴 것"이라며 "인간과 로봇의 손재주 간극을 해소하기에는 아직 멀었다. 향후 10년 내 인간 노동자들이 로봇에 의해 크게 대체될 가능성은 작다"고 예측했다.

세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 개막을 하루 앞둔 지난달 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이에서 열린 현대차그룹 프레스 컨퍼런스에서 차세대 전동식 아틀라스 시제품(왼쪽)과 아틀라스 개발형 모델이 무대에 공개돼 있다. 연합뉴스

무엇보다 그는 공상과학 영화 속 내용처럼 AI가 인간을 지배한다는 '특이점'(Singularity)의 공포에 매몰되지 말 것을 당부했다. 로봇은 인간을 몰아내는 침략자가 아니라, 인간이 기피하거나 위험한 일을 대신하는 도구로서 먼저 자리 잡을 것이라는 분석이다.

골드버그 교수는 특이점 대신 '다중성'(Multiplicity)이란 개념을 창안하며 인간의 직관과 기계의 정밀함이 결합한 다중적 지능이 산업 현장의 난제들을 해결하는 시대가 도래할 것으로 내다봤다. 설령 로봇이 인간보다 물건을 더 잘 집게 되는 시대가 와도 인간은 실직하는 것이 아니라, 로봇이 집은 물건을 어떻게 배치해 부가가치를 창출할지 고민하는 '관리자'로 격상된다는 것이 그의 논지다.

피지컬 AI의 최전선은 '물류'

피지컬 AI의 성장으로 당장 가장 큰 변화가 일어날 곳은 어디일까. 골드버그 교수는 주저 없이 물류 시장을 꼽았다. 그는 "일손 부족에 시달리는 물류 시장이 향후 5~10년 이내에 크게 성장할 것"이라며 "이미 물류 현장에는 로봇과 피지컬 AI가 배치돼 활용되고 있다"고 말했다. 실제로 세계 최대 e커머스 공룡인 아마존은 지난해 6월 자사가 보유한 글로벌 물류센터에 100만번째 로봇 배치 소식을 알리며 시장의 이목을 끈 바 있다.

아마존 풀필먼트 센터에서 운용 중인 자율주행 로봇 헤라클레스. 아마존 홈페이지

골드버그 교수는 "한국에도 삼성, LG, 알에스오토메이션과 같은 선도적인 기업들이 신기술 분야에서 세계를 이끌고 있다"며 "한국에는 뛰어난 엔지니어와 연구자들이 많은데 버클리 연구실에서 그중 몇 분과 함께 일하고 있다"고 밝혔다. 특히 골드버그 교수가 콕 찍어 언급한 알에스오토메이션은 로봇의 움직임을 제어하는 컨트롤러와 엔코더 분야에서 독보적인 기술력을 갖춘 기업으로 손꼽힌다.

엔코더는 로봇의 관절 모터가 회전한 각도와 위치를 측정하는 정밀 센서로, 골드버그 교수가 주목하는 로봇의 '손재주'를 결정짓는 핵심 요소다. 골드버그 교수는 이번 인터뷰를 통해 로봇 공학의 지향점이 인간의 대체가 아닌, 인류의 능력을 확장하는 '도구로서의 완성'에 있음을 다시 한번 강조했다.





켄 골드버그 교수는 미국 펜실베이니아대에서 전자공학과 경제학을 복수 전공한 뒤 카네기멜런대에서 컴퓨터공학 박사 학위를 취득했다. 현재 12개의 미국 특허와 450편 이상의 논문을 발표했다. 연구 성과를 바탕으로 물류 자동화 솔루션 기업인 '앰비 로보틱스'와 '자코비 로보틱스'를 공동 창업해 산업 현장에 적용할 수 있는 로봇 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.





김진영 기자

