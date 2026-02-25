본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[노동의 미래, 피지컬AI 임팩트]②켄 골드버그 "로봇·인간은 상보적 관계…노동의 대체 아닌 협력의 시작"

김진영기자

입력2026.02.25 11:21

시계아이콘02분 19초 소요
언어변환 뉴스듣기

피지컬AI, 노동의 소멸인가 진화의 계단인가
글로벌 석학 및 정책 전문가 4인에게 묻는 '노동의 미래'

편집자주화면에 머물던 인공지능(AI)이 로봇의 몸을 입고 실제 노동을 수행하는 '피지컬 AI' 시대가 상륙했다. 최근 현대자동차 노조가 이족보행 로봇 '아틀라스' 도입에 강력히 반발하는 등 기술 진보와 고용 불안 사이의 갈등은 이미 현실로 다가왔다. 피지컬 AI는 노동의 소멸을 고하는 종말인가, 아니면 인류 역량을 확장할 진화의 계단인가. 아시아경제는 제리 카플란 스탠퍼드대 교수와 켄 골드버그 UC버클리대 교수, 서용석 카이스트 교수, 차지호 더불어민주당 의원 등 글로벌 석학과 정책 전문가 4인에게 인류 노동의 미래를 묻는다. 기술 충격을 넘어 인구 절벽 시대의 대안과 공존의 해법을 4회에 걸쳐 모색한다.

"인공지능(AI)이 인간의 일자리를 모두 사라지게 할 것이란 공포는 기술의 단면만 본 것이다. 인간과 기계가 서로의 빈틈을 채워주는 '상보성'(Complementarity)의 힘을 믿는다."


세계 로봇 공학계의 석학인 켄 골드버그 UC버클리 산업공학과 교수 겸 오토랩(AUTOLAB) 연구소장은 25일 본지와의 인터뷰에서 피지컬 AI 시대의 핵심 키워드로 '상보성'을 꼽았다. AI에 의한 노동의 종말보다, 인간의 강점과 기계의 강점이 서로의 빈틈을 채워주는 상호보완의 시대를 먼저 준비해야 한다는 것이다. 현재 안식년으로 인해 서면으로 진행된 인터뷰에서 그는 한국어로 '상보성'이라는 단어를 직접 타이핑해 보낼 정도로 인간과 로봇의 협력 관계를 정의하는 데 공을 들였다.

[노동의 미래, 피지컬AI 임팩트]②켄 골드버그 "로봇·인간은 상보적 관계…노동의 대체 아닌 협력의 시작"
AD
'뇌'는 있지만 '몸'은 아직

골드버그 교수는 현재 모든 이들이 '로봇의 챗GPT 모먼트는 언제가 될까'라는 질문을 던지고 있지만, AI의 지능(뇌)이 비약적으로 발전했다고 해서 그것을 탑재한 로봇(몸)이 곧바로 인간의 노동을 대체할 수 있는 것은 아니라고 봤다. 기계가 데이터 처리나 반복적인 작업에는 특출나지만, 인간이 지닌 직관, 공감 능력, 손재주는 아직 따라잡지 못해서다. 그가 인터뷰 내내 인간과 로봇의 상보성을 강조한 이유다.


골드버그 교수가 특히 주목한 인간과 로봇의 격차는 바로 '손재주'(dexterity)다. 인간이 무의식적으로 수행하는 미세한 손가락 움직임이나 물체의 질감에 따른 힘 조절을 로봇이 구현하기엔 여전히 공학적 난제가 있다고 본 것이다. 1980년대 로봇 공학자 한스 모라벡은 물건을 집어 드는 행위와 같이 인간에게 쉬운 운동은 로봇에게 매우 어렵고, 반대로 인간에게 어려운 고차원 추론은 컴퓨터에 비교적 쉽다는 '모라벡의 역설'을 제시하기도 했다.


골드버그 교수는 "로봇이 전기 기술자, 기계공, 배관공이 수행하는 대부분의 작업과 같이 복잡한 상호작용을 수반하는 조작 능력을 갖추기까지는 아직 수년이 더 걸릴 것"이라며 "인간과 로봇의 손재주 간극을 해소하기에는 아직 멀었다. 향후 10년 내 인간 노동자들이 로봇에 의해 크게 대체될 가능성은 작다"고 예측했다.


[노동의 미래, 피지컬AI 임팩트]②켄 골드버그 "로봇·인간은 상보적 관계…노동의 대체 아닌 협력의 시작" 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 개막을 하루 앞둔 지난달 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이에서 열린 현대차그룹 프레스 컨퍼런스에서 차세대 전동식 아틀라스 시제품(왼쪽)과 아틀라스 개발형 모델이 무대에 공개돼 있다. 연합뉴스

무엇보다 그는 공상과학 영화 속 내용처럼 AI가 인간을 지배한다는 '특이점'(Singularity)의 공포에 매몰되지 말 것을 당부했다. 로봇은 인간을 몰아내는 침략자가 아니라, 인간이 기피하거나 위험한 일을 대신하는 도구로서 먼저 자리 잡을 것이라는 분석이다.


골드버그 교수는 특이점 대신 '다중성'(Multiplicity)이란 개념을 창안하며 인간의 직관과 기계의 정밀함이 결합한 다중적 지능이 산업 현장의 난제들을 해결하는 시대가 도래할 것으로 내다봤다. 설령 로봇이 인간보다 물건을 더 잘 집게 되는 시대가 와도 인간은 실직하는 것이 아니라, 로봇이 집은 물건을 어떻게 배치해 부가가치를 창출할지 고민하는 '관리자'로 격상된다는 것이 그의 논지다.


[노동의 미래, 피지컬AI 임팩트]②켄 골드버그 "로봇·인간은 상보적 관계…노동의 대체 아닌 협력의 시작"
피지컬 AI의 최전선은 '물류'

피지컬 AI의 성장으로 당장 가장 큰 변화가 일어날 곳은 어디일까. 골드버그 교수는 주저 없이 물류 시장을 꼽았다. 그는 "일손 부족에 시달리는 물류 시장이 향후 5~10년 이내에 크게 성장할 것"이라며 "이미 물류 현장에는 로봇과 피지컬 AI가 배치돼 활용되고 있다"고 말했다. 실제로 세계 최대 e커머스 공룡인 아마존은 지난해 6월 자사가 보유한 글로벌 물류센터에 100만번째 로봇 배치 소식을 알리며 시장의 이목을 끈 바 있다.


[노동의 미래, 피지컬AI 임팩트]②켄 골드버그 "로봇·인간은 상보적 관계…노동의 대체 아닌 협력의 시작" 아마존 풀필먼트 센터에서 운용 중인 자율주행 로봇 헤라클레스. 아마존 홈페이지

골드버그 교수는 "한국에도 삼성, LG, 알에스오토메이션과 같은 선도적인 기업들이 신기술 분야에서 세계를 이끌고 있다"며 "한국에는 뛰어난 엔지니어와 연구자들이 많은데 버클리 연구실에서 그중 몇 분과 함께 일하고 있다"고 밝혔다. 특히 골드버그 교수가 콕 찍어 언급한 알에스오토메이션은 로봇의 움직임을 제어하는 컨트롤러와 엔코더 분야에서 독보적인 기술력을 갖춘 기업으로 손꼽힌다.


엔코더는 로봇의 관절 모터가 회전한 각도와 위치를 측정하는 정밀 센서로, 골드버그 교수가 주목하는 로봇의 '손재주'를 결정짓는 핵심 요소다. 골드버그 교수는 이번 인터뷰를 통해 로봇 공학의 지향점이 인간의 대체가 아닌, 인류의 능력을 확장하는 '도구로서의 완성'에 있음을 다시 한번 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

켄 골드버그 교수는 미국 펜실베이니아대에서 전자공학과 경제학을 복수 전공한 뒤 카네기멜런대에서 컴퓨터공학 박사 학위를 취득했다. 현재 12개의 미국 특허와 450편 이상의 논문을 발표했다. 연구 성과를 바탕으로 물류 자동화 솔루션 기업인 '앰비 로보틱스'와 '자코비 로보틱스'를 공동 창업해 산업 현장에 적용할 수 있는 로봇 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
PE는 지금
  • 26.02.2306:50
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법

    사모펀드(PE) 업계 대표의 의사결정은 수백·수천억, 때로는 조 단위 자금의 향배를 가른다. 그들이 내리는 한 번의 판단은 펀드 수익률은 물론 산업 지형까지 바꾼다. 매일 보고서, 재무 자료와 씨름하면서 머릿속으론 끊임없이 가설과 반론을 주고 받는다. 매 단계가 한 치의 오류도 허용되지 않는 영역이다. PE의 투자 검토는 산업과 기업을 탐색하고, 1차 가설을 세운 뒤, 실사를 통해 이를 검증하고 투자심의위원회를 거쳐 결

  • 26.02.0906:50
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들

    사모펀드(PEF) 들이 포트폴리오 기업을 상장 폐지하기 위한 공개매수에서 난항을 겪고 있다. 대주주와 같은 가격을 제시해도 소액주주들이 응모를 꺼리는 사례가 잇따르고 있다. 시장에서는 대주주의 '경영권 프리미엄'이 아니라 '소액주주 프리미엄'을 따로 고민해야 하는 국면이라는 말까지 나올 정도다. 9일 투자금융(IB) 업계에 따르면 베인캐피탈은 코스닥 상장사 에코마케팅의 상장 폐지를 위해 2차 공개매수를 진행 중이다.

  • 26.02.0206:50
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들

    MBK파트너스의 홈플러스 투자 논란 이후 사모펀드(PEF) 업계에서 투자회수(엑시트)에 대한 고심이 짙어지고 있다. 대형 유통기업의 매각 과정에서 고용 불안과 구조조정 논란이 불거지면서, 엑시트 자체가 사회적 리스크로 부각됐기 때문이다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 모두 대형 인수·합병(M&A)에 소극적인 태도를 보이면서 사모펀드들은 기업 전체를 한 번에 매각하기보다는 부분 회수와 장기 보유를 결합한

  • 25.12.2606:50
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'

    사모펀드(PEF) 업계에서 인수 후 기업가치를 끌어올리는 핵심 전략으로 '볼트온'이 부상하고 있다. 볼트온은 볼트 A와 B를 접합했다는 뜻으로, 비슷한 업종의 기업을 인수해 시너지를 높이고 산업의 가치도 함께 높이는 전략이다. 볼트온 성공 맛본 VIG, 이번엔 뷰티 한데 묶는다26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스(VIG)는 LG화학 에스테틱 사업부와 울트라브이를 중심으로 한 통합법인 설립을 추진한다. 올해 8월 VIG는

  • 25.10.0908:00
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"

    세계적으로 인기를 끌고 있는 'K뷰티'가 인수합병(M&A) 시장에서도 주목받고 있다. 천정부지로 오르고 있는 뷰티 기업 가격을 두고 의견이 엇갈린다. 뷰티 산업이 가진 기술적 장벽 대비 지나친 가격 거품이 꼈다는 비판이 나오는 한편, 시장 초기의 과열은 자연스레 조정될 것이라는 반론도 있다. K뷰티 '들썩'…에이피알 주가 급등에 비상장 밸류에이션↑정권교체와 경기 둔화, 대외 불확실성 등 변수가 중첩되면서 국내 사모

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2413:41
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권 아파트 시장에 미묘한 변화의 조짐이 나타나고 있습니다. 불과 한 달 전까지만 해도 신고가 소식이 이어지던 지역에서, 최근에는 수천만 원에서 많게는 1억 원 이상 가격을 낮춘 거래 사례가 속속 등장하고 있습니다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 다주택자 매물이 늘어나면서, 시장 분위기도 조금씩 달라지는 모습입니다. "1억 낮춰서 팔렸다"…강남권 실거래 변화 24일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 보면

  • 26.02.2412:37
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의

    국토교통부가 위법이라고 판단했는데도 멈추지 않는 은행의 '셀프 감정평가'에 처벌 근거를 마련하는 법안이 국회에 제출됐다. 24일 감정평가업계에 따르면 국회 국토교통위원회 소속 문진석 더불어민주당 의원은 이날 감정평가법인에 의뢰하지 않고 직접 감정평가를 한 자에게 3000만원 이하의 벌금을 부과하는 내용의 '감정평가 및 감정평가사에 관한 법률' 일부개정법률안을 대표 발의했다. 개정안은 현행법 제5조 제2항에 명시

  • 26.02.2409:21
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각

    청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 24일 '청담 르엘' 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 입찰 절차를 시작한다. 보류지는 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등에 대비해 재건축 조합이 남겨둔 물량이다. 청담 르엘을 시공한 롯데건설에 따르면 이번 매각 대상은 '국민평형'인 전용면적 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구다. 조합 측은 조합 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가구 내부 구조와 조망을 담은 영상을 공개했다

  • 26.02.2407:00
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권에서 한달여 만에 수천만 원 이상 가격을 낮춘 아파트 매매거래가 속속 나오고 있다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 매물이 늘며 호가 하락세가 완연해진 가운데 이전 가격 대비 내려간 가격에 신고되는 사례다. 반면 여전히 기존 최고 가격보다 높은 신고가 사례도 드물지 않게 나온다. 서울 아파트 거래의 경우 당사자 간 약정 후 실제 거래가 체결되고 신고되기까지 일정한 시차가 있다. 이재명 대통령이 양도세

  • 26.02.2318:40
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"

    "부동산 보유세 강화 등 세제 개편 없이는 집값 안정이 어렵다"는 주장이 23일 여당에서 나왔다. 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 '보유세 정상화'를 공론화한 것이다. 국회 재정경제기획위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원은 이날 국회 국토교통위원회 소속 윤종오 진보당 원내대표·손솔 정의당 의원 및 참여연대와 공동 개최한 국회 좌담회 '똘똘한 한 채의 역설, 부동산 세제 정상화 방안' 인사말

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기