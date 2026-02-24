'미래 100년 성장동력' 확보… 부산 기장군, 혁신형 SMR 유치 추진단 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민수용성·전문가 자문 강화



고리원전 인근 부지 후보 검토

기장군(군수 정종복)이 차세대 원전 기술로 주목받는 '혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)' 유치를 위해 전담 조직을 꾸리고 본격 대응에 나섰다.

부산 기장군이 혁신형 SMR유치를 위한 전략회의를 개최하고 있다. 기장군 제공

군은 24일 '기장군 혁신형 SMR 유치 추진단(TF)'을 구성하고 킥오프 회의를 개최했다고 전했다. 이는 정부가 올해 1월 제11차 전력수급기본계획을 통해 신규 원전 추진 방침을 밝힌 이후, 한국수력원자력의 지자체 유치 공모에 대응하기 위한 조치다.

TF는 부군수를 단장으로 ▲행정(총괄) ▲주민수용성 ▲홍보 ▲지원 등 4개 분야, 총 12명으로 구성됐다. 행정과 의회가 공동 대응 체계를 구축해 전략적이고 차별화된 유치 활동을 전개한다는 방침이다.

특히 주민 소통과 공감대 형성을 핵심 과제로 설정했다. 기장군의회가 자문단으로 참여해 군민 의견을 충분히 반영하고, 원자력·에너지 산업 분야 전문성 강화를 위해 양명승 전 한국원자력연구원 원장과 손태봉 한국원자력산업기술연구조합 전무 등 전문가들이 자문위원으로 참여해 기술 검토와 산업 연계 전략 수립을 지원한다.

이날 킥오프 회의에서는 한수원의 신규 원전 부지 선정 절차에 대한 대응 전략이 집중 논의됐다. 유치 경쟁 지역으로 경주시가 거론되는 가운데, 향후 기장군민 대상 여론조사 결과가 주요 변수로 작용할 것으로 전망되면서 주민 수용성 확보 전략에 역량을 모았다.

군은 같은 날 정관읍 주민을 대상으로 '혁신형 SMR 유치 설명회'를 열고 사업 개요와 추진 방향을 공유하는 등 현장 중심 소통에도 나섰다. 앞으로도 관련 정보를 투명하게 공개하고 지속적인 설명과 대화를 통해 안전성과 유치 당위성을 알린다는 계획이다.

정종복 군수는 "기장군은 대한민국 원자력 발전의 메카이자 최적의 인프라를 갖춘 혁신형 SMR 건설의 적임지"라며 "SMR 유치는 단순한 시설 유치를 넘어 기장의 미래 100년을 책임질 핵심 성장동력 확보인 만큼, 군민과 충분히 소통하며 신중하고 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.





기장군이 검토 중인 후보지는 고리원자력발전소가 소유한 임해 부지로, 과거 신고리 7·8호기 예정지로 지정됐다가 취소된 지역이다. 지진·지질 조사 등 입지 적합성 검토가 이미 이뤄졌고, 기존 원전 인프라와 송전망을 활용할 수 있어 경쟁력이 높다는 평가를 받고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

