한국장학재단, 범죄 피해자 가정 대학생에 장학금 200만원 지원…전국범죄 피해자연합회와 업무협약

한국장학재단(이사장 배병일)과 전국범죄피해자지원연합회(회장 김갑식)는 지난 23일 대검찰청 소회의실에서 범죄피해자 가정의 대학생 지원 및 인재육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

한국장학재단은 경제적 여건에 관계없이 누구나 의지와 능력에 따라 고등교육의 기회를 가질 수 있도록 전문적이고 종합적인 학자금지원을 위해 2009년에 설립된 교육부 산하 준정부기관으로, 연간 11조가 넘는 예산을 바탕으로 국가장학금과 학자금대출, 국가우수장학금, 국가근로장학금, 기부금, 멘토링 등 미래 인재 양성을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

배병일 한국장학재단 이사장(왼쪽)이 전국범죄피해자지원연합회 김갑식 회장과 업무협약을 체결하고 있다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 범죄피해로 인해 경제적 어려움을 겪는 대학생들이 학업에 전념해 우리 사회의 우수한 인재로 성장할 수 있도록 상호 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.

특히 이번 사업은 한국장학재단에 정기적으로 기부해주시는 비지정 기부금을 모아 범죄피해로 인해 어려움을 겪고 있는 대학생 및 가족을 지원하게 되어 더욱 의미가 깊다.

장학생 선발은 범죄피해자의 인권보호를 위해 전국범죄피해자지원센터(60개)를 통해 추천받은 적격자들을 대상으로 공정한 심사를 거쳐 진행되며, 1인당 200만원의 생활비 장학금이 지원된다.

배병일 한국장학재단 이사장은 "2003년 대구 지하철 화재 참사를 계기로 설립된 전국범죄피해자지원연합회와 대구에 본사를 둔 한국장학재단이 '대구'라는 공통된 연고와 아픔의 치유라는 가치를 공유할 수 있어 뜻깊게 생각하고, "한국장학재단이 정성스럽게 조성한 기부금이 범죄 피해라는 예기치 못한 어려움을 겪는 대학생에게 실질적인 힘이 되길 바란다"라고 메시지를 전했다.





김갑식 전국범죄피해자지원연합회 회장은 "한국장학재단이 마련한 소중한 기부금으로 범죄피해 가정의 대학생들에게 희망을 전할 수 있어 뜻깊다"며, "피해자들이 안정적인 학업 환경 속에서 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 한국장학재단과 함께 최선을 다하겠다"라고 화답했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

