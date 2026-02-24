與천준호 "대전충남·대구경북 통합, 지금이라도 처리 의사 있다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백년대계 순조롭지 못해 안타까워

강행 처리는 부담…행정통합은 룰

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표가 24일 대전·충남 및 대구·경북 행정통합 논의가 멈추자 "지금이라도 국민의힘에서 행정통합 관련 추가 논의와 합의 의지가 있다면 저희는 적극적으로 논의에 나서고 빠른 시일 안에 처리할 의사가 있다"고 밝혔다.

천 원내수석은 이날 오후 국회 원내대표회의실에서 기자간담회를 열고 "오늘 법제사법위원회에서 대전·충남 및 대구·경북 행정통합을 위한 특별법이 처리가 보류됐다. 지역 반대가 없는 전남·광주 행정통합만 먼저 처리됐다"며 "자리보전에 혈안이 된 국민의힘 지방자치단체장과 지방의회가 앞장서서 막고 국민의힘 지도부가 끝까지 합의에 임하지 않았기 때문"이라고 꼬집었다.

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표. 연합뉴스

그는 "대전·충남과 대구·경북뿐 아니라 대한민국 전체적으로 안타까운 일"이라며 "국가 백년대계와 관련된 국가발전의 한 측면이기 때문에 순조롭게 진행되지 못하는 것에 대해 안타까움을 말한다"고 했다.

그러면서 "대전시장과 충남도지사는 12·3 내란 직전에는 지방선거 전까지 통합을 마무리하겠다고 공언했으나 정작 지방선거 앞둔 지금은 손바닥 뒤집듯 입장을 바꿨다"고 했다. 이어 "대구·경북도 마찬가지"라며 "지금까지 아무 말도 없다가 돌연 어제 대구시의회가 반대 성명을 냈다"고 전했다.

6·3 지방선거에서 대전·충남 및 대구·경북이 통합특별시장을 선출할 수 있냐는 취재진 질의에 천 원내수석은 "2월 임시회 중 시간이 남아있기 때문에 논의가 재개될 수 있길 희망한다"고 답했다.





행정통합을 여당 주도로 강행 처리할 계획은 없냐는 질문에는 "행정통합은 사실상 룰과 관련된 부분"이라며 선을 그었다. 그는 "지역 시·도의회와 시·도지사가 반대하는 상황에서 일방 추진하기는 상당히 부담이 가는 법안"이라며 "안 한다는 게 아니라 일단 처리를 유보하고 지역 사정을 다시 정확히 살펴서 반대인지 아닌지 확인하는 절차를 걸쳐 법안을 처리하는 게 안정감 있게 추진하는 데 도움이 된다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

