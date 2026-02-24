누빈, 英슈로더자산운용 19.6兆에 인수…운용자산 3600兆 '공룡' 등극

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최대 규모 액티브 자산운용사 탄생

미국 누빈자산운용이 영국 슈로더자산운용을 약 99억파운드(약 19조6140억원)에 인수한다. 운용자산 약 2조5000억달러(약 3636조원)의 '공룡' 액티브 자산운용사로 거듭날 전망이다.

미국 교직원연금기금(TIAA) 산하 운용사인 누빈자산운용은 영국 슈로더자산운용과 이사회 권고 현금 인수에 합의했다고 24일 밝혔다. 이번 거래를 통해 누빈은 슈로더의 발행 예정 주식까지 포함한 모든 지분을 약 99억파운드에 취득하기로 했다.

슈로더는 운용자산 1조1000억달러 규모로 액티브 운용·자문·자산관리(WM) 분야가 주력인 운용사다. 운용자산(AUM) 규모는 1조4000억달러인 누빈이 슈로더를 인수하면서 운용자산 2조5000억달러의 세계 최대 규모 액티브 자산운용사가 등장하게 됐다.

이번 인수 거래에서 누빈의 재무자문과 법률자문은 각각 BNP파리바와 클리포드챈스가 담당했다. 인수 거래가 완료된 후에도 최소 12개월 동안 슈로더는 누빈 그룹 내에서 독립적인 사업체로 운영되고, 기존 리처드 올드필드 최고경영자(CEO)가 슈로더를 계속해서 이끌 예정이다. 올드필드 CEO는 윌리엄 허프먼 누빈 CEO에게 직속 보고하고, 누빈 최고경영진으로도 합류할 예정이다.





허프먼 CEO는 "상호 보완적인 플랫폼과 역량, 판매 네트워크, 기업문화를 결합하고 새로운 시장 진출과 상품 라인업 강화, 투자 전문 인력 확충 등을 통해 고객 서비스를 강화하겠다"고 말했다.

윌리엄 허프먼 누빈자산운용 최고경영자(CEO)

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

