중기부·국방부·과기부, 민군 기술협력 '피치데이' 개최

혁신 스타트업의 기술·아이디어 제안

산·학·연·군 관계자 400여명 참석

중소벤처기업부는 국방부, 과학기술정보통신부와 함께 대전 자운대 육군교육사령부에서 '민군 기술협력 피치데이'를 개최했다고 24일 밝혔다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 24일 대전 자운대 육군교육사령부에서 열린 ‘민군 기술협력 피치데이’에서 이두희 국방부 차관, 구혁채 과기정통부 제1차관을 비롯한 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 중기부

피치데이(Pitch Day)는 혁신기업이 투자자, 심사위원, 전문위원 등을 대상으로 사업 아이디어·제품·사업계획 등을 발표하고, 평가와 투자 연계를 진행하는 행사다. 혁신기술을 보유한 스타트업과 중소기업이 군의 소요를 직접 확인하고 기술과 아이디어를 제안할 수 있는 공식 창구를 마련하기 위해 올해 처음으로 추진됐다.

이번 행사는 민간이 보유한 우수 기술을 군 소요와 연계해 활용 가능성을 검토하는 데 그치지 않고, 민간의 방위산업 진입 문턱을 낮춰 산업 생태계의 저변을 확대하고 군이 첨단 기술을 보다 신속하게 활용할 수 있는 기반을 조성하기 위해 추진됐다. 특히 국방부가 주도해 처음으로 개최한 행사로, 민군 기술협력의 새로운 출발점이 될 것으로 기대된다.

현장에는 이두희 국방부 차관과 노용석 중기부 제1차관, 김성수 과기부 연구개발정책실장을 비롯해 강관범 육군교육사령관(육군 교육사), 이상철 항공우주연구원장(항우연), 유종필 창업진흥원장(창진원) 등 관계기관 주요 인사와 산·학·연·군 관계자 400여 명이 참석했다.

행사는 ▲출연기관 간 업무협약(MOU) 체결 ▲우수 기술·제품 발표 및 군 소요 연계 컨설팅 ▲기술시연 ▲실내 부스 운영으로 구성됐다. 특히 우수 기술을 대상으로 군 운용 환경에서의 적용 가능성을 검토하는 컨설팅이 중점적으로 진행됐다. 이를 통해 민간이 보유한 기술이 군 운용 환경에서 활용될 수 있는 방향성과 보완사항 등에 대한 실질적인 논의가 이뤄졌다.

육군 교육사, 항우연, 창진원은 업무협약을 체결하고 향후 기술 교류와 협력 확대를 약속했다. 또 이날 자리에서는 과기부(항우연)·중기부(창진원) 추천을 통해 선정된 산·학·연의 무인 이동체 기술·제품 10개 과제가 소개됐다. 군은 해당 기술에 대해 군 활용성 및 군 적용을 위한 추가 보완 사항 등을 중심으로 피드백을 제공했다.

아울러 비행 시연을 통해 육상·공중 무인 이동체 협력 운용(항우연·기계연), 다수·이기종 무인 이동체 통합관제(KETI), AI 기반 정찰·이송 및 탐지 로봇(뉴빌리티) 등의 우수성을 확인했다. 3차원 융복합 센서 모듈(세종대), 안테나·부품 일체형 구조(항우연), 함정용 AI 운항 보조 시스템(씨드로닉스), 드론길 자동구축 솔루션(뱀부스) 등 25개 기업이 참여한 실내 부스를 통해 민간의 다양한 우수 기술·제품을 공유하는 기회도 마련됐다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 24일 대전 자운대 육군교육사령부에서 열린 ‘민군 기술협력 피치데이’에서 환영사를 하고 있다. 중기부

노용석 중기부 제1차관은 환영사에서 "전장의 디지털 전환 등 첨단기술 적용이 가속화되며 혁신 기업들이 국방 핵심 주체로 부상하고 있다"며 "국내에도 방위산업 분야 진입을 희망하는 중소기업·스타트업들이 상당수 있으나 군·체계종합업체에 대한 낮은 접근성 등으로 신규 진입이 어려웠던 상황"이라고 말했다.

이어 "중기부는 중소기업·스타트업의 방산 생태계 진입 기회를 확대하기 위해 이번 피치 데이에 이어 군·방산업체와의 개방형 혁신 협업을 지원하는 '방산 스타트업 챌린지'를 개최할 계획"이라고 덧붙였다.

이두희 국방부 차관은 개회사에서 "그간 민간 기업이 군과 직접 소통할 수 있는 공식 창구가 충분하지 않다는 현장의 의견이 지속 해서 제기돼왔다"며 "국방부는 이러한 목소리를 정책에 반영해 군과 민간이 직접 소통하고 협력할 수 있는 장으로 이번 피치데이를 마련했다"고 했다.





구혁채 과기부 제1차관은 "피치데이는 우리나라가 직접 개발한 기술을 국방 분야에 적용함으로써 자주국방 선순환의 첫걸음이 될 것"이라며 "오늘 행사가 단발성으로 끝나는 것이 아니라 다른 기술 분야로 확장돼 첨단 과학기술을 국방 안보로 연결하는 핵심 플랫폼이 되도록 지원하겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

