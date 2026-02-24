고성군, 미래 전략산업 선점 … 550억원 규모 투자유치

엔디티엔지니어링·아라와 협약체결

일자리 창출과 지역경제 활성화 박차



경남 고성군이 미래 전략산업인 무인기 산업과 지역 주력산업인 조선산업의 경쟁력 강화를 위해 총 550억원 규모의 대규모 투자 유치를 이끌어냈다.

군은 지난 23일 경남도청에서 경상남도, 엔디티엔지니어링(450억원), 아라(100억원)와 투자협약을 체결했다. 이날 협약식에는 이상근 고성군수를 비롯해 박완수 경남도지사, 9개 시·군 단체장, 19개 기업 대표 등이 참석했으며, 경남 전역의 산업 경쟁력을 강화하고 기업과 지역이 함께 성장하는 협력 기반을 다졌다.

엔디티엔지니어링는 항공기 부품 제작 전문기업으로, 동해면 무인기종합타운 내 3만3058㎡ 부지에 2029년까지 450억원을 투자해 관광형 UAM 활용 기반 마련을 위한 버티포트와 출고 전 시험·제조·출하 거점센터를 신설할 계획이다. 또한, 120여명의 신규 인력을 고성군 거주자를 우선으로 채용할 방침이다. 이번 투자는 고성군이 국내 대표 무인기 산업 거점도시로 도약하는 데 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

아라는 선박기자재 제작 기업으로, 고성읍 세송농공단지 내 1만4361㎡ 부지에 2029년까지 100억원을 투자해 선박 기자재 및 수력발전 설비 제조공장을 신설한다. 신규 고용 인원은 30여명으로, 지역 주민을 우선 채용할 예정이다. 군은 이번 투자가 선박 기자재 비중이 높은 지역 산업구조에 활력을 불어넣고, 조선산업 전반의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 전망하고 있다.





고성군 관계자는 "우리 군에 투자를 결정해 주신 엔디티엔지니어링㈜과 ㈜아라에 깊이 감사드린다"면서 "기업과 지역이 동반 성장할 수 있도록 협력 체계를 더욱 공고히 하고, 고성이 무인기 및 조선산업의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

