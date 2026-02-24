"담보 없어도 OK" 북구 소상공인 58억 규모 특례보증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지하철 공사 피해 상인 우선

모든 소상공인으로 혜택 확대

광주 북구가 24일 18개 금융 기관과 업무협약을 맺고 '소상공인 3무 특례보증' 사업을 추진한다. 광주 북구 제공

광주 북구가 자금난을 겪는 지역 소상공인들을 위해 담보와 이자, 보증료가 모두 없는 '3무(無) 특례보증' 사업 가동에 본격적으로 나섰다.

광주광역시 북구는 24일 오전 북구청 상황실에서 18개 금융 기관과 업무협약을 맺고 '소상공인 3무 특례보증' 사업을 추진한다고 밝혔다.

이 사업은 소상공인에게 최대 2,000만 원(재창업자 3,000만 원)을 대출해 주며, 담보 없이 1년간 5.3% 이내의 이자 전액과 대출금 0.7%에 해당하는 보증료 1년 분을 전액 지원하는 정책이다.

올해 총 보증 규모는 58억 1,000만 원으로 지난해(52억 7,000만 원)보다 약 11% 늘어났다. 특히 기존 임차 소상공인에 국한됐던 지원 대상을 전체 소상공인으로 대폭 확대해 혜택의 폭을 넓혔다.

아울러 북구는 지하철 2호선 공사 장기화로 불가피하게 피해를 본 인근 상인들의 숨통을 틔워주기 위해 10억 원의 자금을 우선 배정해 지원할 계획이다.

특례보증 신청은 다음 달 3일부터 자금이 모두 소진될 때까지 광주신용보증재단을 통해 접수하면 된다.

북구는 이와 함께 제도권 대출이 어려운 저소득·저신용 소상공인을 위한 '포용금융 이차보전 사업(1년간 이자 5% 지원)'도 병행해 촘촘한 금융 지원망을 구축할 방침이다.





북구 관계자는 "장기적인 경기 침체로 막막한 소상공인들의 짐을 조금이나마 덜어주길 바란다"며 "앞으로도 골목 경제를 살리고 소상공인들의 든든한 자립 기반을 다지는 지원 정책을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

