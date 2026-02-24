한화에어로, 항공엔진 국산화 '올인'…민관학 협력 플랫폼 가동

39개 협력사와 공동 연구개발 체계 구축

해외시장 진출 위한 글로벌 공급망 전략 병행

한화에어로스페이스가 항공엔진 핵심 소재와 부품의 국산화를 위한 상생 생태계 구축에 본격 나섰다.

24일 경남 창원특례시 한화에어로스페이스 1사업장 본관 대강당에서 열린 '항공엔진 소재·부품 자립화 및 상생협력 협약식'에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 한화에어로스페이스 제공

한화에어로스페이스는 24일 경남 창원특례시 창원1사업장에서 '항공엔진 소재·부품 자립화 및 상생협력 협약식'을 열고 관련 기관 및 협력사들과 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약에는 한국카본, 케이피씨엠(KPCM), 한국로스트왁스(KLW), 테스코 등 39개 협력사를 비롯해 한국산업기술시험원, 한국화학융합시험연구원, 한국기술교육대가 공동 서명했다. 이와 함께 한국재료연구원, 공군 항공자원관리단, 국방과학연구소(ADD), 경상국립대 관계자들도 참석해 민관학 협력 기반을 다졌다.

한화에어로스페이스는 항공엔진 부품·소재 자립화를 체계적으로 추진하기 위해 컨소시엄을 구성하고, 개발부터 시험·평가·인증에 이르는 전 과정에 대한 공동 연구개발(R&D)을 수행할 계획이다. 아울러 협력사의 해외 시장 진출을 지원하기 위한 글로벌 공급망 전략도 수립·이행한다. 향후에는 설계와 가공 등 항공엔진 개발 전 분야로 상생 협력을 확대해 나갈 방침이다.

그동안 한화에어로스페이스는 항공엔진 분야 협력사들과 함께 핵심 기술 고도화에 힘써왔다. 국내 정밀주조 전문기업 한국로스트왁스, 성일터빈, 천지산업 등과 협력해 지난 20여 년간 2~3세대 단결정 소재를 적용한 터빈 블레이드와 고온 부품을 개발·양산해왔으며, NADCAP·KOLAS 등 국제 인증도 획득했다.

또 합작사 써머텍코리아를 통해 완제품 제조사(OEM)에 코팅 소재를 공급하고 있다. 특수강 전문기업 세아창원특수강은 한화에어로스페이스와 협력해 글로벌 엔진 제조사 P&W의 GTF 엔진용 소재 와스팔로이(Waspaloy)를 개발, 품질 요구사항을 충족하며 글로벌 공급망 진입을 앞두고 있다.

한화에어로스페이스는 지난해 10월 한국재료연구원 내에 '한화재료공동연구센터'를 설립해 항공엔진 핵심 소재 개발을 추진하는 등 기술 자립 기반도 강화하고 있다.

조문수 한국카본 회장은 "수출 경쟁력 확보가 무엇보다 중요한 시점에서 새롭게 출범한 컨소시엄이 협력사의 역량 확대와 실질적인 수출 성과로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.





손재일 한화에어로스페이스 대표는 "협력사와의 동반성장 없이는 항공엔진 국산화를 이룰 수 없다"며 "상생 협력을 통해 항공엔진 분야 기술 주권을 확보하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

