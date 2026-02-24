디즈니+ '운명전쟁49', 순직 영웅 비하 논란에 재사과…"제작 프로세스 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순직 경찰·소방관 희생, 은어로 비하…유가족·공무원 공분

제작진 "부적절한 묘사 사과…유가족 마음 헤아리지 못해"

순직 경찰관과 소방관의 사인을 미션 소재로 삼아 고인 모독 논란을 일으킨 디즈니+ '운명전쟁49'의 제작진이 다시 한번 고개를 숙였다.

24일 입장문을 내고 "무속인 출연자가 점사를 보는 과정에서 부적절한 언어와 묘사가 등장한 점에 대해 유가족과 동료, 그리고 심려를 끼쳐드린 모든 분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "현재 유가족의 이야기를 경청하며 사죄와 해결을 위해 노력 중"이라며 "향후 내부 검토와 제작 프로세스를 대폭 강화해 이 같은 사태의 재발을 막겠다"고 강조했다.

지난 11일 공개된 '운명전쟁49' 2화는 공권력의 숭고한 희생을 유희의 대상으로 전락시켜 거센 비판을 받았다. 2004년 범인 검거 중 순직한 고(故) 이재현 경장의 사인을 맞히는 과정에서 한 출연자가 '칼빵'이라는 저속한 은어를 사용했고, 제작진이 이를 여과 없이 송출했다.

이에 전국경찰직장협의회는 "순직 공무원의 희생을 비하하고 유희의 소재로 삼은 몰상식한 행태에 참담함을 느낀다"며 항의했다.





논란은 여기서 그치지 않았다. 같은 회차에서 2001년 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사인을 두고 출연진들이 붕괴와 압사 가능성을 무분별하게 언급하는 장면을 그대로 송출했다. 애초 유족의 동의를 얻었다는 해명으로 일관하던 제작진은 비판이 확산하자 결국 고개를 떨궜다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

