본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[로펌은 지금]LKB평산, 국제센터 출범…센터장에 '국제통' 황우진 대표변호사

최석진로앤비즈 스페셜리스트

입력2026.02.25 11:06

수정2026.02.25 11:31

시계아이콘03분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

형사·상사·중재·가사 4대 전문팀 구축

법무법인 LKB평산이 최근 급증하는 초국경 분쟁과 글로벌 법률 수요에 선제적으로 대응하기 위해 국제센터를 출범했다. 센터장은 검찰 내 '국제통'으로 유명했던 황우진 대표변호사(연수원 32기)가 맡는다.


25일 LKB평산은 국제센터를 공식 출범하고 국제형사·국제상사·국제중재·국제가사 등 4개 분야별 전문팀 체계를 구축했다고 밝혔다.


[로펌은 지금]LKB평산, 국제센터 출범…센터장에 '국제통' 황우진 대표변호사 왼쪽부터 법무법인 LKB평산 국제센터 황우진 대표변호사(센터장), 이진서 파트너 변호사, 정다미 파트너 변호사, 전안나 대표변호사, 강두리 파트너 변호사, 김강대 대표이사. 법무법인 LKB평산
AD

LKB평산 국제센터는 국제 수사·상사·중재·가사 등 국제 법률 이슈 전반에 통합적으로 대응하는 전담 조직으로, 분야별 전문성과 오랜 실무 경험을 갖춘 변호사들이 유기적으로 협업하는 구조를 갖춘 것이 특징이다. 초기 리스크 진단 단계부터 분쟁 해결 절차에 이르기까지 전 과정에 걸친 종합적 법률 서비스 제공을 목표로 하고 있다.


국제센터장에는 법무·검찰 재직 시 '국제통'으로서 국제범죄 수사 및 국제법무 분야에서 전문성을 인정받아 온 황우진 대표변호사가 선임됐다. 황 센터장은 서울대학교 법과대학 및 미국 뉴욕대학교(NYU) 로스쿨 법학석사(LL.M.) 과정을 졸업했으며, 미국 뉴욕주 변호사 자격도 보유하고 있다.


검사 재직 시절 황 전 차장검사는 법무부 국제법무과 검사, 서울중앙지검 외사부(현 국제범죄수사부) 검사, 뉴욕 소재 주UN대표부 법무협력관 등 검찰 내 국제 분야 주요 보직을 두루 거치며 다수의 국제범죄 수사를 주도하고, 각종 FTA 협상 참여 및 정부 내 국제 법률 현안 대응을 담당했다. 서울중앙지검 외사부 수석 검사 시절에는 해외 페이퍼컴퍼니를 통한 유명 외국인학교들의 교비 국외 유용 사건을 처리했다.


또 법무부 국제법무과에 근무할 당시 그는 국제결혼이 파탄 났을 때 아동을 국외로 탈취하는 문제를 해결하기 위한 국제적 메커니즘인 '헤이그 국제아동탈취협약'의 국내 이행법률 및 시행규칙 제정과 대한변호사협회, 대한상사중재원 등과 공동으로 서울국제중제센터를 설립하는 업무를 주도하는 등 국제 법률 인프라 구축에도 기여한 바 있다.

국제형사팀 초국경 수사 및 컴플라이언스 대응

국제형사팀은 ▲외국 기업 및 외국인 임직원 대상 형사 수사 대응 ▲해외 수사기관 공조수사 및 자료제출·정보 요청 대응 ▲글로벌 기업 컴플라이언스 및 내부 조사 자문 ▲IT·디지털포렌식 기반 수사 대응 등 업무를 맡는다.


황 센터장과 LKB평산 대표이사를 맡고 있는 윤웅걸 변호사(21기), 김영민 변호사(29기), 이예지 변호사(변호사시험 5회), 정다미 변호사(변시 6회) 등으로 구성된 국제형사팀은 디지털 증거와 국제공조가 결합된 복합 사건에도 전문 역량을 갖추고 있다.


대검찰청 기획조정부장(검사장), 제주지검장, 전주지검장을 지낸 윤 변호사는 한·외국기업 간 국제중재 승소 및 외국기업 투자 자문 수행 등 대형 국제분쟁 및 기업 사건을 총괄한 경험이 있다. 검사 및 미국 뉴욕주 변호사 출신 김 변호사는 삼성전자 반도체사업부 법무팀장으로 글로벌 법무 및 컴플라이언스 업무 총괄 경험이 있으며, 국제 IT 수사 및 기업 내부통제 분야 전문가다.


이 변호사는 외국 기업 임직원 및 외국인의 형사 사건을 성공적으로 수행한 경험이 있고, 검사 출신으로 명덕외고를 졸업하고 미국 하버드대 케네디스쿨 Belfer센터 연구인턴을 거친 정 변호사는 영어 및 불어 기반 국제 사건 대응 역량을 보유하고 있으며, 외국인들이 당사자인 다수의 형사 사건을 성공적으로 변론한 경험이 있다.


[로펌은 지금]LKB평산, 국제센터 출범…센터장에 '국제통' 황우진 대표변호사 왼쪽부터 법무법인 LKB평산 국제센터 국제상사팀 강두리 파트너 변호사, 김강대 대표이사, 이진서 파트너 변호사. 법무법인 LKB평산
국제상사팀 글로벌 거래·해외진출·지식재산·해상 전문

국제상사팀은 ▲국제투자계약 및 해외 거래 계약 자문 ▲스포츠·문화·식품 등 K-산업 해외 진출 지원 ▲국제특허 및 글로벌 IP 전략 자문 ▲해상운송·무역·물류 분쟁 대응 등 글로벌 거래 전반에 대한 종합 자문을 제공한다. 계약 설계 단계부터 분쟁 대응까지 전 주기에 걸친 법률서비스를 수행한다.


서울동부지법 수석부장판사(법원장 직무대리)와 서울중앙지법 민사1부장판사를 지낸 이성철 변호사(16기), 서울고등법원 국제거래부 판사 출신 전현정 변호사(22기), 부장판사 출신으로 외국기업·외국인 관련 국제 송무 및 자문을 다수 수행한 김강대 변호사(28기), 서울고등법원 국제거래전담 재판연구원 출신으로 베트남 호치민 주재원으로 근무하며 다양한 해외기업 자문을 수행한 경험이 있는 김연정 변호사(변시 3회) 가 포진해 있다.


서울고등법원 국제거래부 판사 출신인 이 변호사는 대법원 국제규범반(국제거래 및 해상운송)과 상사법원에 관한 상설 국제포럼팀에서 활동했고, 서울중앙지법 국제거래법 실무 연구회 회장을 역임하기도 했다.


또 국제상사팀에는 미국 하와이대 LL.M 출신으로 미국 CPA 및 국제가치평가사 자격이 있는 이진서 변호사(변시 5회), 글로벌 거래, 외국인직접투자(FDI), 국제계약 체결 및 분쟁 대응 등 크로스보더 상사 전반에 대한 자문 수행 경험이 풍부한 이예지 변호사, 대전외고와 연세대 영어영문학과를 졸업했고 국제 지식재산 및 글로벌 행사 경험이 있는 강두리 변호사(변시 6회)도 힘을 보태고 있다.


[로펌은 지금]LKB평산, 국제센터 출범…센터장에 '국제통' 황우진 대표변호사 서울 서초구 법무법인 LKB평산 웅진관. 법무법인 LKB평산

국제중재팀 ISDS·국제상사중재…국제가사팀 국제이혼·상속 전문

국제중재팀은 ▲국제투자분쟁(ISDS) 대리 및 자문 ▲국제상사중재 사건 수행 ▲중재판정 승인·집행 및 사후 절차 대응을 전담 수행하는 조직으로, 정부·공공기관·국내외 기업 및 투자자 대리 사건을 폭넓게 담당한다.


부장판사 출신으로 국제 및 국내 중재 사건 국제중재인과 국제보건기술연구기금(RIGHT Foundation) 감사를 지낸 전현정 변호사, 대한상사중재원 의장중재인을 지낸 이성철 변호사, 황우진 센터장 등이 소속돼 있다.


국제가사팀은 ▲헤이그 국제아동탈취협약 기반 아동반환 소송 ▲국제이혼 및 국제재산분할 ▲친권·양육권 국제분쟁 ▲외국 판결 승인·집행 등 초국경 가족법 분쟁을 전문적으로 수행한다. 긴급성과 국제협약 해석이 결합된 사건에 대한 신속·전문 대응 체계를 갖추고 있다.


서울가정법원 가사소년사건 전문법관 및 서울가정법원 부장판사 출신 전안나 변호사(34기), 서울가정법원 가사소년사건 전문법관 및 가정법원 부장판사 출신으로 국제가사 재판 분야에서 전문성을 보유한 정성균 변호사(36기), 국제이혼, 상속, 양육권, 헤이그 아동반환 사건 등 초국경 가사 분쟁들을 수행하며 관할·준거법·집행 가능성을 종합적으로 설계해 신속성과 국제 집행력 위주 해결책 도출한 경험이 있는 이예지 변호사, 국제이혼 및 난민 사건 수행 경험이 있는 강두리 변호사가 포진해 있다.


서강대 영어영문학과를 졸업한 전 변호사는 국제상속 사건 및 국제이혼 관할이 쟁점이 된 다수의 사건을 처리했고, 헤이그 국제아동탈취협약상 아동 반환 사건을 맡아 승소한 경험이 있다.


[로펌은 지금]LKB평산, 국제센터 출범…센터장에 '국제통' 황우진 대표변호사 왼쪽부터 법무법인 LKB평산 국제센터 국제가사팀 황우진 대표변호사(센터장), 전안나 대표변호사, 강두리 파트너 변호사, . 법무법인 LKB평산

황우진 국제센터장은 "국제 분쟁의 증가는 단순한 사건의 증가가 아니라, 우리 사회와 기업 활동이 전 세계와 유기적으로 연결됐다는 시대적 흐름을 의미한다"며 "그만큼 국제 사건은 각국의 서로 다른 제도와 문화에 대한 깊은 이해를 전제로 정교하고 책임 있는 대응이 요구된다."고 말했다.


황 센터장은 "국제센터는 축적된 공공부문 경험과 민간 실무 역량을 결합해, 의뢰인의 권익 보호는 물론 글로벌 스탠다드와 신뢰에 부합하는 전략적 해결을 제시할 방침"이라며 "구성원들의 분야별 전문성을 토대로 센터 단위의 통합 전략을 수립함으로써 초기 자문 단계부터 분쟁 해결까지 전 단계에 걸친 통합적이고 정교한 법률서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.


LKB평산은 이번 국제센터 출범을 계기로 국제 분쟁과 글로벌 거래 전반에 대한 대응 역량을 한층 강화할 계획이다. 나아가 기업·정부 및 공공기관·개인 의뢰인을 대상으로 전략적이고 전문적인 국제 법률 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다수의 판사 출신 변호사들로 구성돼 국내 법률시장에서 '송무 강자'로 통했던 법무법인 LKB&파트너스와 검사 출신 변호사들이 주축이 된 법무법인 평산이 합병하며 지난해 출범한 LKB평산에는 이사회의장을 맡고 있는 이광범 전 고법 부장판사(내곡동 사저 특별검사), 강찬우 전 수원지검장과 대표이사를 맡고 있는 윤웅걸 전 전주지검장, 김희준 전 광주지검 차장검사 등 다수의 판검사 출신 변호사들이 포진돼 있다.




최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
PE는 지금
  • 26.02.2306:50
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법

    사모펀드(PE) 업계 대표의 의사결정은 수백·수천억, 때로는 조 단위 자금의 향배를 가른다. 그들이 내리는 한 번의 판단은 펀드 수익률은 물론 산업 지형까지 바꾼다. 매일 보고서, 재무 자료와 씨름하면서 머릿속으론 끊임없이 가설과 반론을 주고 받는다. 매 단계가 한 치의 오류도 허용되지 않는 영역이다. PE의 투자 검토는 산업과 기업을 탐색하고, 1차 가설을 세운 뒤, 실사를 통해 이를 검증하고 투자심의위원회를 거쳐 결

  • 26.02.0906:50
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들

    사모펀드(PEF) 들이 포트폴리오 기업을 상장 폐지하기 위한 공개매수에서 난항을 겪고 있다. 대주주와 같은 가격을 제시해도 소액주주들이 응모를 꺼리는 사례가 잇따르고 있다. 시장에서는 대주주의 '경영권 프리미엄'이 아니라 '소액주주 프리미엄'을 따로 고민해야 하는 국면이라는 말까지 나올 정도다. 9일 투자금융(IB) 업계에 따르면 베인캐피탈은 코스닥 상장사 에코마케팅의 상장 폐지를 위해 2차 공개매수를 진행 중이다.

  • 26.02.0206:50
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들

    MBK파트너스의 홈플러스 투자 논란 이후 사모펀드(PEF) 업계에서 투자회수(엑시트)에 대한 고심이 짙어지고 있다. 대형 유통기업의 매각 과정에서 고용 불안과 구조조정 논란이 불거지면서, 엑시트 자체가 사회적 리스크로 부각됐기 때문이다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 모두 대형 인수·합병(M&A)에 소극적인 태도를 보이면서 사모펀드들은 기업 전체를 한 번에 매각하기보다는 부분 회수와 장기 보유를 결합한

  • 25.12.2606:50
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'

    사모펀드(PEF) 업계에서 인수 후 기업가치를 끌어올리는 핵심 전략으로 '볼트온'이 부상하고 있다. 볼트온은 볼트 A와 B를 접합했다는 뜻으로, 비슷한 업종의 기업을 인수해 시너지를 높이고 산업의 가치도 함께 높이는 전략이다. 볼트온 성공 맛본 VIG, 이번엔 뷰티 한데 묶는다26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스(VIG)는 LG화학 에스테틱 사업부와 울트라브이를 중심으로 한 통합법인 설립을 추진한다. 올해 8월 VIG는

  • 25.10.0908:00
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"

    세계적으로 인기를 끌고 있는 'K뷰티'가 인수합병(M&A) 시장에서도 주목받고 있다. 천정부지로 오르고 있는 뷰티 기업 가격을 두고 의견이 엇갈린다. 뷰티 산업이 가진 기술적 장벽 대비 지나친 가격 거품이 꼈다는 비판이 나오는 한편, 시장 초기의 과열은 자연스레 조정될 것이라는 반론도 있다. K뷰티 '들썩'…에이피알 주가 급등에 비상장 밸류에이션↑정권교체와 경기 둔화, 대외 불확실성 등 변수가 중첩되면서 국내 사모

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2413:41
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권 아파트 시장에 미묘한 변화의 조짐이 나타나고 있습니다. 불과 한 달 전까지만 해도 신고가 소식이 이어지던 지역에서, 최근에는 수천만 원에서 많게는 1억 원 이상 가격을 낮춘 거래 사례가 속속 등장하고 있습니다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 다주택자 매물이 늘어나면서, 시장 분위기도 조금씩 달라지는 모습입니다. "1억 낮춰서 팔렸다"…강남권 실거래 변화 24일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 보면

  • 26.02.2412:37
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의
    금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의

    국토교통부가 위법이라고 판단했는데도 멈추지 않는 은행의 '셀프 감정평가'에 처벌 근거를 마련하는 법안이 국회에 제출됐다. 24일 감정평가업계에 따르면 국회 국토교통위원회 소속 문진석 더불어민주당 의원은 이날 감정평가법인에 의뢰하지 않고 직접 감정평가를 한 자에게 3000만원 이하의 벌금을 부과하는 내용의 '감정평가 및 감정평가사에 관한 법률' 일부개정법률안을 대표 발의했다. 개정안은 현행법 제5조 제2항에 명시

  • 26.02.2409:21
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각
    '청담 르엘' 보류지 국평 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 매각

    청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 24일 '청담 르엘' 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 입찰 절차를 시작한다. 보류지는 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등에 대비해 재건축 조합이 남겨둔 물량이다. 청담 르엘을 시공한 롯데건설에 따르면 이번 매각 대상은 '국민평형'인 전용면적 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구다. 조합 측은 조합 공식 유튜브 채널을 통해 해당 가구 내부 구조와 조망을 담은 영상을 공개했다

  • 26.02.2407:00
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망
    "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

    서울 강남권에서 한달여 만에 수천만 원 이상 가격을 낮춘 아파트 매매거래가 속속 나오고 있다. 오는 5월 양도소득세 중과를 앞두고 매물이 늘며 호가 하락세가 완연해진 가운데 이전 가격 대비 내려간 가격에 신고되는 사례다. 반면 여전히 기존 최고 가격보다 높은 신고가 사례도 드물지 않게 나온다. 서울 아파트 거래의 경우 당사자 간 약정 후 실제 거래가 체결되고 신고되기까지 일정한 시차가 있다. 이재명 대통령이 양도세

  • 26.02.2318:40
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"
    與 보유세 좌담회…"세제 개편 없이 집값 안정 어려워"

    "부동산 보유세 강화 등 세제 개편 없이는 집값 안정이 어렵다"는 주장이 23일 여당에서 나왔다. 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 '보유세 정상화'를 공론화한 것이다. 국회 재정경제기획위원회 소속 진성준 더불어민주당 의원은 이날 국회 국토교통위원회 소속 윤종오 진보당 원내대표·손솔 정의당 의원 및 참여연대와 공동 개최한 국회 좌담회 '똘똘한 한 채의 역설, 부동산 세제 정상화 방안' 인사말

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기