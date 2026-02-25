[2026 아시아펀드대상]미래에셋자산운용, 명실상부한 글로벌 자산운용사로 성장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대상

미래에셋자산운용이 '2026 아시아펀드대상'에서 대상을 수상했다.

미래에셋자산운용은 명실상부한 글로벌 자산운용사로 성장해 혁신적인 투자 솔루션으로 시장을 선도하고 있다. 2003년 홍콩법인을 설립하며 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출한 미래에셋자산운용은 현재 미국·캐나다·인도·일본·호주 등 16개 지역에서 총 510조원을 운용 중이다. 2022년 말 250조원이었던 운용자산은 2023년 말 305조원, 2024년 말 378조원에 이르며 약 3년 만에 250조원이 증가했다. 지속적으로 성장 동력을 확보하며 글로벌 자산운용사로서의 위상을 강화하고 있다는 평가를 받고 있다.

세계 최대 ETF 시장인 미국에서 '글로벌 X'는 전통 운용사와는 차별화된 혁신적인 테마 및 인컴형 상품을 제공하며 글로벌 톱티어 ETF 공급자로 성장했다. 2018년 미래에셋자산운용이 인수할 당시 8조원에 불과했던 운용 규모는 현재 80조원으로 약 10배 증가했다.

연금 시장에서의 영향력도 갈수록 확대되고 있다. 국내 최초로 타깃데이트펀드(TDF)를 출시한 미래에셋자산운용은 연금 펀드 설정액 1위, TDF 점유율 1위, 디폴트옵션 전용 펀드 설정액 1위 등 연금 시장을 선도하고 있다.

외부위탁운용(OCIO)에서는 2021년부터 연기금투자풀 주간운용사로서 공공기관 예탁 확대, 투자자산 다변화, 투자풀 최초 대체투자 상품 다수 출시 등 다양한 혁신 사례를 창출해왔다. 올해 8월에는 연기금투자풀 최초로 벤처투자상품을 출시하며 연기금과 공공기관의 벤처투자 진출 확대에 중요한 전환점을 만들었다.





전 세계를 아우르는 부동산 투자 플랫폼으로서의 경쟁력도 확보했다. 2004년 국내 최초로 부동산펀드를 설정한 미래에셋자산운용은 21년간의 다양한 투자 트랙 레코드를 보유했다는 평가를 받고 있다. 지난해 4월에는 세 번째 우정사업본부 국내부동산 코어전략 블라인드펀드를 설정하며 독보적인 운용 실력을 다시 한번 증명했다.

미래에셋자산운용 최창훈·이준용 대표이사

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

