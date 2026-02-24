한국·브라질, 차세대 방송미디어 분야 협력 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국과 브라질이 콘텐츠 교류 등 차세대 방송미디어 분야 협력을 본격 추진한다.

김종철 방송미디어통신위원회 위원장(왼쪽)과 프레데리쿠 지 시케이라 필류 브라질 통신부 장관이 24일 서울에서 '한-브라질 방송통신 분야 정부간 고위급 간담회’를 갖고 기념촬영 하고 있다. 방송미디어통신위원회 제공

방송미디어통신위원회(방미통위)는 24일 김종철 방미통위 위원장이 서울에서 프레데리쿠 지 시케이라 필류 브라질 통신부 장관, 마르시아 도네르 아브레우 주한 브라질 대사 등과 간담회를 열고 방송기술 협력과 콘텐츠 교류 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회에서는 브라질이 추진 중인 차세대 미디어 플랫폼 '브라질 TV 3.0' 프로젝트와 관련해 한국의 초고화질(UHD) 상용화 경험을 공유하고 협력하는 방안을 논의했다. TV 3.0은 기존 디지털 TV보다 전송 효율이 높아 UHD 영상 송출과 방송 및 인터넷을 결합한 양방향 서비스가 가능한 프로젝트다. 양측은 한국의 선제적인 인프라 운용 사례가 브라질 방송 환경 고도화에 실질적인 도움이 될 수 있다는 데 뜻을 모았다. 아울러 지난해 브라질 TV 3.0 전송 표준으로 채택된 한국전자통신연구원(ETRI) 개발 기술의 안정적 현지 적용을 위한 협력도 지속하기로 했다.

양국은 차세대 미디어 플랫폼의 안착을 위해서는 양질의 미디어 서비스와 콘텐츠가 중요하다는 데 공감하고 기술 인프라 구축과 함께 양국 간 정책 교류 확대 등 협력 방안을 구체화하기로 했다. 아울러 차세대 플랫폼 안착을 위한 협력에도 나서기로 했다. 양국은 실질적 성과 창출을 위해 기술협력 관련 양해각서(MOU) 체결 방안 등 구체적 내용을 논의했다. 급변하는 글로벌 시장 상황에 공동 대응해 양국 방송미디어 산업의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 함께 도모할 계획이다.





김 위원장은 "이번 만남이 양국의 혁신 역량과 미래 비전을 결합해 남미 지역을 함께 이끌 새로운 출발점이 될 것"이라고 말했다. 시케이라 장관도 "양국은 강력하고 역동적인 시청각 산업을 보유하고 있다"며 "혁신성 측면에서 한국은 차세대 디지털 텔레비전 발전에 있어 브라질의 핵심 파트너가 될 수 있다"고 밝혔다.





