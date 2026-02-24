창원특례시, "당신이 있어 이 봄이 참 따뜻합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리말 공감 글귀 '봄편'에

전진혁 씨가 제안한 문안 선정



경남 창원특례시는 각종 홍보 매체를 통해 시민과 함께 나눌 우리말 공감 글귀 '봄편' 문안 우수작으로 성산구에 거주하는 전진혁 씨의 '당신이 있어 이 봄이 참 따뜻합니다'를 선정했다고 24일 밝혔다.

창원특례시청 전광판에 실린 "당신이 있어 이 봄이 참 따뜻합니다" 글귀.

앞서 지난달 23일부터 이달 4일까지 진행된 공모에는 시민 80명이 참여했으며, 1인 1편 응모 원칙에 따라 창작 70편, 인용 10편이 접수됐다. 시는 지난 6일 창원시보편집위원회를 열어 봄편 우수작을 선정했다.

우수작을 제안한 전 씨는 "시민 한 사람 한 사람이 창원의 봄을 만들어 간다는 감사와 연대의 의미를 담았다"고 문안의 배경을 설명했다.

전 씨의 문안 외에도 이병도 씨(의창구)의 '시작해 봄! 모든 이에게 꽃길만 열리는 봄!', 하용조 씨(진해구)의 '창원은 희망을 품고 봄은 희망을 낳는다' 역시 좋은 평가를 받았다.

시는 우수작으로 선정된 전 씨의 문안을 오는 25일 자에 발간되는 창원 시보를 통해 소개하고, 오는 5월 말까지 시청 청사와 양덕동에 위치한 대형 전광판, 그리고 다중이용시설 78곳에 설치된 시정 홍보 전자게시판(DID) 등을 통해서도 홍보한다.





앞으로도 시는 계절에 맞는 우리말 공감 글귀를 선정해 시민들에게 위로와 희망의 메시지를 전할 계획이며, 올해 '여름편' 문안 공모는 오는 4월 중 진행될 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

