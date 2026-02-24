신임 보험연구원장에 김헌수 순천향대 교수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제7대 원장 선출…2029년 2월까지 3년 임기

보험연구원은 제7대 원장으로 김헌수 순천향대 교수를 24일 선임했다고 밝혔다.

이날 보험연구원 사원총회에서 선출된 신임 김 원장은 다음 달 1일부터 2029년 2월28일까지 3년간 원장직을 수행한다.

김 원장은 부산대 경영학과를 졸업하고 미국 조지아주립대 리스크관리 및 보험학(RMI) 이학석사, 보험전공 경영학박사 학위 등을 받았다.

순천향대 정보기술(IT)금융학과 교수로 재직하며 글로벌경영대학 학장과 금융보험학 학과장 등을 역임했다.

한국보험학회 회장, 한국리스크관리학회 회장, 아시아태평양보험학회 회장 등을 지냈다.

지난해 이재명 정부 출범 이후 국정기획위원회 제1경제분과 자문위원으로 일했다.





금융감독원 금융감독자자문위원회 보험분과위원장, 옴부즈만 위원, 보험산업 감독혁신 태스크포스(TF) 위원장 등도 맡은 바 있다.





