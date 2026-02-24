마창불교산악회, 합포구 산호동 바냇가판대 사랑의 라면 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산합포구 산호동은 24일 마창불교산악회에서 라면 50박스(100만원 상당)를 기탁해 따뜻한 나눔을 실천했다고 밝혔다.

마창불교산악회 산호동에 라면 기탁.

지난 23일 기탁된 라면은 산호동지역특화사업인 바냇음식나눔 가판대에 후원할 예정으로 따뜻한 이웃 사회 분위기 조성에 기여할 것으로 기대된다.

임운규 대표는 "작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 작은 위로가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔을 이어가겠다"고 전했다.

김늠이 산호동장은 "매년 잊지 않고 따뜻한 나눔을 실천해 주시는 임운규 회장님과 마창불교산악회 회원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 소중한 마음이 꼭 필요한 이웃들에게 잘 전달될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





한편, 마창불교산악회는 매년 동절기마다 라면을 기탁하며 소외계층을 위한 나눔을 꾸준히 실천하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

