코스피, 상승 출발 후 5800선 아래로…하락세

코스피가 변동성이 확대되며 장중 하락세로 돌아섰다. 코스닥은 보합세다.

24일 오전9시24분 기준 코스피는 전일 대비 0.9% 하락한 5794.04에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 3886억원 순매도하고 있는 반면, 개인과 기관은 각각 859억원, 3172억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 853억원, 2177억원을 순매도하고 있는 반면 개인은 3125억원을 순매수하고 있다.

업종별로도 내린 업종이 더 많다. 증권업종이 6.46% 빠지고 있고 금융 －3.28%, 보험 －3.99%, 통신 －2.15%, 운송장비·부품 －2.36% 등이 약세다. 반면 금속업종은 1.61% 상승했고 제약 0.71%, 화학 0.18%, 전기·전자 0.02% 등은 강세다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 약세다. 삼성전자와 SK하이닉스는 보합권에서 움직이고 있고 현대차 2.8% 약세이며 삼성생명 －4%, HD현대중공업 －3.6%, KB금융 －3.5%, 한화오션 －3.9%, 신한지주 －3.4%, 두산에너빌리티 －2.2%, 한화에어로스페이스 －2.1% 등이 약세다. 반면 LG에너지솔루션은 3.7% 강세고 셀트리온 1.8% 등이 올랐다.

코스피가 6000 고지를 앞두고 약세로 돌아선 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 7.39포인트(0.13%) 상승한 5,853.48에 장을 시작해 하락세를 이어가고 있다. 2026.2.24 조용준 기자

이 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.3% 내린 1148.26에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 1613억원, 652억원을 순매도하고 있는 반면 개인은 2265억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 보합세다. 에코프로 1.1%, 알테오젠 0.2%, 에코프로비엠 0.9%, 삼천당제약 0.3%, 에이비엘바이오 1.7% 등이 보합세다. 반면 케어젠은 4.2% 약세다.





한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 4.7원 오른 1444.7원에 개장했다.





