피처링, 라엘코리아 인플루언서 마케팅 효율 60%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 기반 업무 자동화 효과

피처링은 라엘코리아가 인공지능(AI) 올인원 인플루언서 마케팅 솔루션 '피처링'을 도입한 이후, 마케팅 업무를 60% 이상 효율화했다고 24일 밝혔다.

라엘코리아는 대규모 인플루언서 시딩(Seeding) 프로젝트 진행에서 인플루언서 찾기, 협업 적합도 판단, 캠페인 제안 등의 업무를 AI로 자동화하기 위해 지난해 피처링 서비스를 도입했다. 시딩 프로젝트란 다수의 인플루언서에게 제품을 전달해 자연스러운 체험 후기 콘텐츠를 생성하고 확산시키는 마케팅 전략을 말한다.

피처링은 라엘코리아가 AI 올인원 인플루언서 마케팅 솔루션 '피처링'을 도입한 이후, 마케팅 업무를 60% 이상 효율화했다고 24일 밝혔다.

AD

라엘코리아는 기존 2030 여성 타깃 인플루언서 탐색에 1주일 이상 할애했다면, 현재는 피처링의 특정 키워드 기반 리스트업 기능으로 인플루언서 찾기 업무를 약 60% 효율화했다. 이를 통해 단순·반복적인 업무 시간을 줄이고, 보다 전략적인 캠페인 기획에 집중할 수 있는 환경을 마련했다.

또한 피처링의 '인플루언서 랭킹' 기능을 통해 카테고리별 월간 인기 인플루언서 순위를 확인하고, 브랜드 이미지에 맞는 협업 대상을 선제적으로 발굴·확보할 수 있게 됐다.





AD

장지훈 피처링 대표는 "라엘코리아는 미국 아마존 판매 1위를 기록한 국내 대표 여성 웰니스 브랜드"라며 "앞으로도 피처링은 데이터 기반 인플루언서 탐색과 의사결정을 지원하고, 국내외 브랜드 마케팅 효율을 극대화할 수 있도록 적극적으로 돕겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>