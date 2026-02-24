경기도, 내년 10월 '화성 전국체전' TF 가동…23일 첫 회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 내년 10월 화성시에서 열리는 제108회 전국체육대회 및 제47회 전국장애인체육대회의 성공적 개최를 위해 '전국체전 행사기획 TF(전담 조직)'를 꾸리고 23일 화성시 종합경기타운 대회의실에서 1차 회의를 개최했다.

내년 전국체육대회와 전국장애인체육대회는 화성종합경기타운 등 도내 경기장에서 개최된다.

이날 열린 전국체전 행사기획TF에서 참석자들은 '미래로 향하는 경기의 길, 함께 달리는 대한민국'이라는 대회 비전 아래 문화·환경·참여가 연결되는 미래형 스마트 체전을 구현하기 위한 개·폐회식 기본 대주제 방향을 논의했다.

특히 경제·평화·문화·행복 체전이라는 4대 추진 과제를 반영해 경기도의 정체성과 미래 비전을 효과적으로 담아낼 수 있는 연출 방향에 대해 다양한 의견을 제시했다.

경기도가 내년 10월 화성에서 열리는 전국체육대회 및 전국장애인체육대회 성공 개최를 위한 사전 TF회의를 23일 개최했다. 경기도 제공

아울러 대회기 인수, 성화 채화 및 31개 시군 봉송, 점화 이벤트, 문화행사 등 상징성과 화합의 의미를 담은 프로그램 구성 방안에 대한 전문가 자문도 함께 이뤄졌다.

경기도는 이날 논의된 의견을 토대로 개·폐회식 기본 구상안을 구체화하고, 향후 세부 실행계획을 마련해 단계적으로 준비를 본격화할 계획이다.





박원기 경기도 전국체전추진단장은 "전문가들의 경험을 적극 반영해 2027년 전국(장애인)체전이 도민과 선수단 모두에게 감동을 주는 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.





