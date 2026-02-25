본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[時代를 묻다]대통령제가 문제다

입력2026.02.25 15:41

시계아이콘02분 45초 소요
언어변환 뉴스듣기

10년 사이 대통령 2명 탄핵
민주주의 운영 방식에 경고음
내란 프레임이 지배하는 선거
사라진 협치…흑백정치 심화
개헌 없는 반성 또 다른 위기

[時代를 묻다]대통령제가 문제다
AD

"윤석열을 무기징역에 처한다." 12·3 비상계엄 이후 443일 만에 내려진 법원 판결이다. 이로써 사법적 판단은 일단락되는 듯 보이지만 정치·사회적 파장은 계속될 전망이다. '내란'은 이미 거대한 정치적 프레임이 됐고, 그 향방은 6·3 지방선거에서 다시 한번 터질 것이다.


수천 개 자리를 놓고 만 명도 훌쩍 넘는 후보가 난립해 경쟁하는 전국 단위 선거에서 이보다 단순·강력한 이슈가 또 있을까. 흑백논리가 판치고 감정과 선동이 이성적 판단을 뒤엎는 선거판에서 이슈를 선점한 쪽이 유리한 것은 당연하다. 국면 전환의 비장함을 보여주긴커녕 '내란'에 대한 입장으로 집안싸움이나 하는 야당도 한몫 거들고 있다.


문제의 직접적 발단은 분명 비상계엄이다. 몇 시간 만에 종료된 '허술한' 조치였지만 후폭풍은 정권 붕괴와 국가 질서 재편으로 이어졌다. 대통령이었던 사람과 그가 감옥에 보내려던 사람의 위치가 한순간에 뒤바뀐 일은 현대 민주주의 국가에서 보기 드문 장면이다. 그것도 G20에 속하고 세계 최고 수준의 교육열을 자랑하는 나라에서 말이다.


이미 우리는 두 차례 대통령 탄핵이란 전례를 갖고 있다. 탄핵소추까지 포함하면 세 번째다. 자료를 뒤져봐도 제2차 세계대전 이후 국가 최고 지도자가 실제로 탄핵 파면된 사례는 20명도 안 된다. 237년째 대통령제를 유지해 온 미국과 서구 의회민주주의 국가들에서도 예를 찾기 어렵다. 한국이 10년 사이에 두 차례나 이런 일을 겪었다는 건 엄중한 경고다. 특정 인물의 실패라기보다 민주주의에 대한 인식과 제도 운영에 문제가 있다는 증표다. 잘못된 굴레를 벗어던져야지 언제까지 남 탓만 하고 있을 것인가.


한국 정치의 특징은 극단적 대립이다. 갈등을 완화하고 타협을 이끌어내야 할 정치가 오히려 갈등과 대립을 증폭시키는 장치처럼 작동한다. 특히 대통령 선거는 모든 수단이 총동원된다. 5000만 국민이 격렬한 대립의 늪으로 빠져들어 심리적 내전 상태를 방불케 한다. 선거가 끝나면 이긴 자는 입으로만 통합을 외칠 뿐 모든 것을 독차지한다. 패배한 쪽은 정치적 배제와 상실을 곱씹으며 설욕 기회만 노린다. 승자독식 구조는 국민을 갈라놓는 진영대결의 극심한 원천이다.


이 구조는 국회에서도 반복된다. 집권당이 다수를 차지하면 의회는 정부의 거수기나 심부름센터로 전락하고, 반대로 여소야대가 되면 국정은 마비 상태에 빠진다. 국가의 두 축인 입법부와 행정부가 사사건건 대립하고 어깃장을 놓는 모습이 어제였다면, 입법을 군사작전하듯 밀어붙이며 반대 의견을 원천봉쇄하는 일은 오늘의 현실이다. 협치의 제도적 기반과 정치 문화가 취약한 상황에서 다수결은 곧 힘의 논리로 변질된다. 대권을 (계속) 잡고 집권하기 위해서라도 국회는 반드시 이겨야 할 전략적 승부처가 됐다. 민족·종교 분쟁이 없는데도 갈등지수가 세계 최고 수준이라면 정치 갈등을 유발하는 잘못된 제도 탓이다.


그 핵심엔 한국 특유의 5년 단임 대통령제가 있다. 서구식 의원내각제도, 연방제 국가인 미국식 대통령제도 아니다. 한 번의 선거로 모든 권력이 한 사람에게 집결되지만 견제 장치와 보완 조치, 책임을 묻는 절차는 미미하고 미비하다. 임기는 성과를 내기엔 짧고, 권력을 행사하기엔 충분하다. 초반엔 전임 정권과의 단절에 매달리고, 후반엔 차기 권력 구도 형성으로 레임덕에 빠진다. 안정적으로 국정을 추진할 수 있는 기간은 2년 남짓이다. 그 사이 총선이나 지방선거가 치러지면 국정은 또 포퓰리즘에 휩쓸린다.


이러한 구조는 대통령 개인의 성향과 무관하게 제왕적 권력과 조급한 정치 행태를 낳는다. 장기 비전보다 단기 성과에 집착하게 만들고, 정치적 위기나 그 반대 상황에선 극단적 선택의 유혹에 빠지기 쉽다. 계엄령, 비상조치, 집권 연장책 모두 같은 범주에서 이해할 수 있다.


결정적 책임은 개인의 판단 오류에 있지만, 권력 집중의 폭이 지나치게 큰 제도가 문제다. '대통령은 내 손으로'란 국민적 열망을 급히 제도화하는 과정에서 권력 설계에 대한 치밀한 성찰이 부족했다.


대통령을 견제할 국회가 역할을 포기하면 민의는 왜곡되고 대통령은 제왕적 권한을 행사한다. 재판이 걱정인 대통령 심기를 헤아려 사법부를 옥죄는 법안들이 국회에서 속속 처리된다. 대법관 수를 임기 내에 늘려 대법원을 대통령 사람으로 채우고, '잘못된' 판결에는 책임을 묻겠다는 법왜곡죄로 판사가 양심보다 정치 눈치를 보게 하고, 불복 판결은 다시 헌법재판소로 가져가는 4심·5심제 추진으로 삼권분립의 근간이 흔들린다. 대통령사건의 공소 취소 요구도 마찬가지다. '수권법'으로 삼권을 장악했던 나치 히틀러 시대가 아닌, 오늘 대한민국의 자화상이다.


'제왕'의 권한을 누렸던 대통령들은 하나같이 불행한 말년을 맞았다. 권한이 클수록 더 그랬다. 정치 후진국에서나 볼 수 있는 행태들을 이미 다 보아왔다. 대통령의 불행은 개인의 비극을 넘어 국가의 불행으로 이어진다. 그럼에도 집권한 대통령들이 스스로 권한을 축소하는 '착한' 개헌을 추진할 담대함이 없었다. 권력이 약해진 임기 말에야 개헌론이 등장하지만 정치적 동력이 받쳐주지 못했다. 이래서 대한민국은 미래를 잃고 서서히 저무는 것이다.


이제 질문은 분명하다. 우리는 또다시 같은 비극을 반복할 것인가, 아니면 제도를 바꿀 것인가. 핵심은 '제왕적 대통령제와의 결별'이다. 권력을 분산하고 책임을 강화하는 방향으로 헌정 구조를 재설계하지 않는 한, 누가 대통령이 되더라도 갈등과 충돌, 비극은 불가피하다. 국회 역시 권한에 상응하는 책임을 지도록 제도적 장치를 마련해야 한다.


세계 대부분의 민주국가가 권력 분산형 체제를 택한 이유는 한 사람에게 집중된 권력은 언제든 국가 전체를 위험에 빠뜨릴 수 있기 때문이다. 이번 사태를 특정 정치인의 실패로만 치부한다면 우리는 또 다른 위기를 예약하는 셈이다. 문제는 사람이 아니라 구조다. 핵심은 놔둔 채 주변만 고치자는 주장은 순진하고 위험하다. 민주주의를 지키기 위해서라도 권력구조가 민주적으로 제대로 배분돼야 한다. 제왕적 대통령제와 작별할 때, 제왕은 사라지고 국민의 신뢰와 사랑을 오래 받는 참 지도자가 나올 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김형오 전 국회의장




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
PE는 지금
  • 26.02.2306:50
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법
    수조원 투자하는 그들이 AI와 함께 일하는 법

    사모펀드(PE) 업계 대표의 의사결정은 수백·수천억, 때로는 조 단위 자금의 향배를 가른다. 그들이 내리는 한 번의 판단은 펀드 수익률은 물론 산업 지형까지 바꾼다. 매일 보고서, 재무 자료와 씨름하면서 머릿속으론 끊임없이 가설과 반론을 주고 받는다. 매 단계가 한 치의 오류도 허용되지 않는 영역이다. PE의 투자 검토는 산업과 기업을 탐색하고, 1차 가설을 세운 뒤, 실사를 통해 이를 검증하고 투자심의위원회를 거쳐 결

  • 26.02.0906:50
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들
    "소액주주 프리미엄 줘야 할 판"…공개매수 난항 겪는 PEF들

    사모펀드(PEF) 들이 포트폴리오 기업을 상장 폐지하기 위한 공개매수에서 난항을 겪고 있다. 대주주와 같은 가격을 제시해도 소액주주들이 응모를 꺼리는 사례가 잇따르고 있다. 시장에서는 대주주의 '경영권 프리미엄'이 아니라 '소액주주 프리미엄'을 따로 고민해야 하는 국면이라는 말까지 나올 정도다. 9일 투자금융(IB) 업계에 따르면 베인캐피탈은 코스닥 상장사 에코마케팅의 상장 폐지를 위해 2차 공개매수를 진행 중이다.

  • 26.02.0206:50
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
    "통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들

    MBK파트너스의 홈플러스 투자 논란 이후 사모펀드(PEF) 업계에서 투자회수(엑시트)에 대한 고심이 짙어지고 있다. 대형 유통기업의 매각 과정에서 고용 불안과 구조조정 논란이 불거지면서, 엑시트 자체가 사회적 리스크로 부각됐기 때문이다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI) 모두 대형 인수·합병(M&A)에 소극적인 태도를 보이면서 사모펀드들은 기업 전체를 한 번에 매각하기보다는 부분 회수와 장기 보유를 결합한

  • 25.12.2606:50
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'
    붙여서 키운다…M&A 핵심 전략 '볼트온'

    사모펀드(PEF) 업계에서 인수 후 기업가치를 끌어올리는 핵심 전략으로 '볼트온'이 부상하고 있다. 볼트온은 볼트 A와 B를 접합했다는 뜻으로, 비슷한 업종의 기업을 인수해 시너지를 높이고 산업의 가치도 함께 높이는 전략이다. 볼트온 성공 맛본 VIG, 이번엔 뷰티 한데 묶는다26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스(VIG)는 LG화학 에스테틱 사업부와 울트라브이를 중심으로 한 통합법인 설립을 추진한다. 올해 8월 VIG는

  • 25.10.0908:00
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"
    살만한 매물 없는데…"K뷰티 가격 이게 맞아?"

    세계적으로 인기를 끌고 있는 'K뷰티'가 인수합병(M&A) 시장에서도 주목받고 있다. 천정부지로 오르고 있는 뷰티 기업 가격을 두고 의견이 엇갈린다. 뷰티 산업이 가진 기술적 장벽 대비 지나친 가격 거품이 꼈다는 비판이 나오는 한편, 시장 초기의 과열은 자연스레 조정될 것이라는 반론도 있다. K뷰티 '들썩'…에이피알 주가 급등에 비상장 밸류에이션↑정권교체와 경기 둔화, 대외 불확실성 등 변수가 중첩되면서 국내 사모

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니다. 두 분 나와주셔서 고맙습니다. 오늘 보도된 리얼미터 조사 이거 보면 이재명 대통령 지지도가 4주 연속 올랐습니다, 그래서 58.2%를 기록했고, 정당 지지도에서 민주당과 국민의힘의 격차가 더욱 커졌습니다. 박원석 : 국민이 보기에 대통령이 일을 열심히

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기