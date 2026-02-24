성남시, 청년 네트워킹 ‘커넥터스’ 참가자 300명 모집…“운동 취향으로 뭉친다”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'운동을 즐기는 사람들' 주제로

3월 29일 위례 밀리토피아 호텔서 열려

경기 성남시(시장 신상진)는 취미나 성향이 비슷한 청년을 연결해 주는 프로그램 '커넥터스(Connect-us)' 참가 희망자 300명(남녀 각 150명)을 오는 3월 13일까지 모집한다.

성남시 '취향 비슷한 청년 연결' 커넥터스 참가자 300명 모집 안내 포스터(운동 러버 편). 성남시 제공

미혼 청년 간 관계망 형성과 지속 가능한 교류 지원을 위해 지난해 12월에 이어 두 번째 개최하는 행사다.

이번 커넥터스 행사는 오는 3월 29일 오전 11시부터 오후 4시까지 위례 밀리토피아 호텔(수정구 창곡동)에서 열린다.

주제는 '운동을 즐기는 사람들'이다.

참여자들은 달리기, 요가, 테니스, 축구, 야구 등 서로의 운동 취향을 공유하고, 소통하는 토크 콘서트를 함께 하게 된다.

토크 콘서트 진행은 예능 방송 '말자쇼' 엠씨로 활동 중인 개그우먼 김영희 씨가 맡는다.

시는 관심 있는 운동 분야로 소그룹(10명)을 구성해 건강, 일상 루틴(습관) 등에 관한 대화의 자리와 참여형 교류 활동 시간도 마련한다.

서로의 취향과 일상에 대해 자연스럽게 대화하고 공감하는 과정에서 새로운 친구를 만들고 사회적 관계망을 넓히게 될 것으로 기대된다.

이 행사는 주민등록지가 성남이거나 지역 내 기업체에 재직 중인 27~43세(1982~1998년생)의 미혼 직장인이 참가할 수 있다.

참가 신청은 모집 기한 내 성남시청 홈페이지(온라인 신청→지역청년 이음사업 커넥터스)나 홍보 포스터에 있는 큐알(QR)코드를 통해서 하면 된다.





성남시는 오는 12월 같은 행사를 한 차례 더 개최할 계획이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

