영등포구, 예비군 훈련장 무료 수송버스 운영…연 7000명 이용

3~12월 안양 박달훈련장 왕복

서울 영등포구(구청장 최호권)가 올 3월부터 12월까지 안양 박달과학화훈련장에서 훈련받는 관내 예비군을 대상으로 무료 수송버스를 운영한다. 지난해에 이어 올해도 신청자 전원이 이용할 수 있도록 지원한다.

이용 안내 포스터. 영등포구 제공.

예비군 훈련장은 대중교통이 불편한 도심 외곽에 위치해 청년 예비군들이 이른 새벽부터 여러 차례 환승을 거쳐야 하는 불편이 컸다. 구는 이러한 이동 부담을 줄이기 위해 2024년부터 예비군 수송버스 사업을 시행했으며, 지난해에는 약 7000명이 이용하며 큰 호응을 얻었다.

수송버스는 영등포구와 박달과학화훈련장을 왕복하는 3개 노선으로 운영되며, 총 16개 정류장을 경유한다. 영등포에서 오전 7시 20분 출발해 오전 8시 30분에 훈련장에 도착하고, 훈련 종료 후 영등포로 왕복 운행한다.

노선별 주요 경유지는 1노선이 롯데홈쇼핑 건너편·당산역·영등포구청·양화중학교 일대, 2노선이 우성타워(영등포동)·일심해장국(도림동)·대림동 IBK기업은행 일대, 3노선이 여의동주민센터·공군호텔(신길1동)·신길4동 새마을금고·영등포자이르네 후문(대림2동) 일대다.

이용 신청은 훈련 시작 2주 전부터 영등포구 누리집 통합예약시스템을 통해 할 수 있으며, 자세한 사항은 각 동 예비군 동대본부에서 확인 가능하다.





최호권 영등포구청장은 "유사시 지역 안보를 책임지는 청년 예비군들이 이동에 겪는 불편을 덜고 사기를 높이는 데 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 청년과 구민이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

