김종한 창녕 장마면 명예면장, 고향사랑기부금 300만원 기탁

고향 발전 염원 담아 기탁

농업과 지역경제 선순환 기대

경남 창녕군은 23일 김종한 장마면 명예 면장이 고향사랑기부금 300만원을 기탁했다고 밝혔다.

김 명예 면장은 미구마을 출신으로 NH농협 창녕군지부장과 NH농협은행 경남영업본부 경영지원단장을 역임했다.

김종한 창녕 장마면 명예 면장, 고향사랑기부금 300만원 기탁. 창녕군 제공

금융 현장에서 지역 농업과 함께해 온 그는 퇴임 이후에도 고향과의 인연을 이어오며 지역사회 발전에 지속적인 관심을 가져온 것으로 알려졌다.

이번 기부는 고향 발전에 실질적인 보탬이 되고자 하는 뜻에서 이뤄졌다. 특히 고향사랑기부제가 지역 농·축산물을 답례품으로 제공해 지역경제 활성화에 기여하고 있다는 점에 깊이 공감해 기부에 참여한 것으로 전해졌다.

김종한 명예 면장은 "고향 장마면과 창녕군이 더욱 활력 있는 지역으로 발전하길 바라는 마음에서 기부에 동참하게 됐다"며 "기부가 단순한 나눔을 넘어 지역 농가와의 상생으로 이어진다는 점에서 더욱 의미 있게 다가왔다"고 말했다.





성낙인 군수는 "고향을 잊지 않고 따뜻한 마음을 보내주신 김종한 명예 면장께 깊이 감사드린다"며 "기부자의 뜻이 지역사회에 잘 전달될 수 있도록 소중히 투명하게 사용하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

