김동연, 킨텍스 측에 '3·1절 전한길 콘서트' 대관 취소 강력 촉구

김동연 경기도지사가 고양 킨텍스에서 예정된 3·1절 전한길 콘서트에 대해 대관 취소를 킨텍스 측에 강력하게 요청했다.

경기도는 23일 김동연 지사가 고양 킨텍스 이민우 사장에게 '3·1절 기념 자유음악회'(일명 전한길 콘서트)에 대한 대관 취소를 촉구했다고 밝혔다.

경기도 관계자는 "고양 킨텍스 규정상 '사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사 등'에 대해선 행사장소 배정을 제한할 수 있다"고 설명했다.

킨텍스 전경

앞서 유튜브 채널 '전한길 뉴스'는 오는 3월2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3·1절 기념 자유음악회'를 홍보하며 이재용 전 MBC 아나운서, 가수 태진아 등 출연진의 사진이 담긴 포스터를 게재했다.

하지만 전날 가수 태진아 측은 입장문을 통해 "'3·1절 기념 자유음악회'에 출연하지 않는다"며 "정치적 행사를 일반 행사라고 속여 일정을 문의한 행사 관계자를 명예훼손으로 고소, 고발할 것"이라고 밝혔다.





이재용 전 아나운서도 해당 사회 요청을 처음 받았을 당시 상황에 대해 "보수(진영)에서 하는 3·1절 기념 음악회지만, 음악회 부분 사회만 요청하는 거라 전혀 지장이 없다고 들었고, 전한길 씨가 연관된 행사라는 언급은 전혀 없었다"며 "전날 행사의 성격을 인지하고 바로 주최사에 연락해 사회를 볼 수 없다고 했고, 포스터에서도 내려달라 했다"고 전했다. 이 전 아나운서는 다만 법적 대응은 하지 않겠다고 덧붙였다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

