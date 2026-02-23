주광덕 시장 “소상공인 재도약의 계기 되길…현장 소통 강화할 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, ‘2026 소상공인 지원시책 설명회’ 성료

지역 경제 활성화 박차…1:1 맞춤형 상담 호응

소상공인 지원시책을 한눈에…현장 소통 진행

경기 남양주시는 23일 경기시청자미디어센터 다목적홀에서 유관기관 관계자 120여 명이 참석한 가운데 '2026년 남양주시 소상공인 지원시책 설명회'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 23일 경기시청자미디어센터 다목적홀에서 유관기관 관계자 120여 명이 참석한 가운데 '2026년 남양주시 소상공인 지원시책 설명회'를 성황리에 개최하고 있다. 남양주시 제공

이번 설명회는 지속되는 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하고 지역 상권을 활성화하고자 마련됐다.

행사에는 소상공인과 20여 개 상인단체를 비롯해 소상공인시장진흥공단, 경기도시장상권진흥원, 경기신용보증재단, 농협 관계자 등이 참석해 지역경제 활성화를 위해 논의했다.

시는 올해 추진 중인 주요 지원사업과 공모사업을 상인들에게 상세히 설명하고 정책 방향을 안내했다. 아울러 소상공인시장진흥공단 등 유관기관별 홍보 부스를 마련해 공모사업과 지원제도에 대한 일대일 맞춤형 상담을 진행해 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

설명회에 참석한 주광덕 시장은 "내수경기 침체와 고물가·고금리로 어려움이 큰 상황에서도 지역경제의 최일선을 지켜주시는 소상공인 여러분을 진심으로 응원한다"고 말했다.

이어 "이번 설명회가 소상공인 여러분께 실질적인 도움이 되어 재도약의 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역경제 활성화를 위해 긴밀히 소통하고 협력하겠다"고 말했다.





한편, 시는 이번 행사를 계기로 소상공인 맞춤형 지원을 본격화하고 민생 안정과 지역경제 성장 기반 구축을 이어갈 방침이다. 앞으로 매월 2회 '소상공인 소통 정담회'를 정례 운영해 현장의 의견을 상시 수렴하고, 소상공인이 체감할 수 있는 상권 활성화 정책 지속 발굴해 지역 상권 회복과 성장에 박차를 가할 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

