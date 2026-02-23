경주시립극단, 제134회 정기공연 ‘하얀앵두’ 무대 올린다

4월 2일~4일 경주예술의전당 원화홀 개최…전석 5000원
3월 19일 ‘오픈 리허설’ 통해 제작 과정 생생하게 공개
경주시립극단(예술감독 강성우)이 깊이 있는 작품성과 탄탄한 서사로 호평받아 온 연극 '하얀앵두'를 제134회 정기공연으로 무대에 올리며, 시민들에게 수준 높은 공연예술 향유 기회를 제공한다.
공연은 오는 4월 2일부터 4일까지 사흘간 경주예술의전당 원화홀에서 열린다.
이번 작품은 시대와 인간의 본질을 섬세하게 조명해 온 배삼식 작가의 대표작으로, 2009년 '대한민국 연극대상 작품상', '한국연극 베스트 7', '동아연극상 희곡상' 등을 수상하며 예술성과 완성도를 인정받았다.
치밀한 구성과 인물 간의 긴장감 있는 서사가 돋보이는 이 작품은 경주시립극단만의 해석과 연출을 더해 새로운 감동으로 재탄생할 예정이다.
경주시립극단은 본 공연에 앞서 관객과의 소통을 확대하기 위해 '오픈 리허설' 프로그램을 마련했다.
오는 3월 19일 오전 10시 30분에 진행되는 오픈 리허설에서는 연습 과정을 공개해 공연 제작의 생생한 현장을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.
주낙영 경주시장은 "시립극단이 시민의 문화적 자긍심을 높이고 지역 예술의 품격을 한 단계 끌어올리는 공연을 지속적으로 선보일 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
1987년 2월 창단한 경주시립극단은 창단공연 '어이하여 나로 하여금'을 시작으로 마당극, 악극, 번역극, 아동극, 실험극, 뮤지컬 등 다양한 장르의 작품을 선보이며 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 공연예술 발전에 기여해 왔다.
한편 공연 티켓은 경주예술의전당 홈페이지와 티켓링크를 통해 예매할 수 있으며, 입장료는 전 좌석 5000원(단체 관람 시 할인 적용)으로, 자세한 사항은 경주시립예술단 운영팀으로 문의하면 된다.
