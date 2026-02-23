성남시-성남교육지원청, '초등학생 SOS 성남벨 지원 사업' 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 성남시는 23일 성남교육지원청과 '초등학생 대상 긴급 구조 요청(SOS) 성남벨 지원 사업' 추진을 위한 업무 협약을 했다.

한양수 성남교육지원청 교육장(왼쪽)과 신상진 성남시장이 ‘초등학생 대상 긴급 구조 요청(SOS) 성남벨 지원 사업 추진’을 위한 업무 협약서를 펼쳐 보이고 있다. 성남시 제공

AD

협약식은 이날 오후 3시 30분 시청 4층 제1회의실에서 신상진 성남시장과 한양수 성남교육지원청 교육장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

성남벨은 위급 상황 발생 시 버튼을 누르면 120㏈ 이상의 경고음이 울리는 휴대용 기기다.

협약에 따라 성남시는 오는 3월 성남벨을 신청한 관내 초등학교에 단말기를 배부할 예정이다.

이를 위해 시는 '초등학생 안심 물품 지원 조례'를 제정하고, 총사업비 3억원을 확보했다.

성남교육지원청은 사업 운영에 필요한 관련 정보를 성남시와 공유하는 등 행정적으로 협력하기로 했다.





AD

성남시 관계자는 "위급 상황에서 즉시 도움을 요청할 수 있는 대응 체계를 마련했다"면서 "초등학생의 안전사고나 범죄 예방에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>