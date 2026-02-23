양주시, 산업단지 통근버스·AI 패션인력 양성 공모 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 '지역산업맞춤형 일자리창출' 선정

도비 1억3000여만원 확보

경기 양주시는 경기도가 주관한 '2026년 지역산업맞춤형 일자리창출 공모사업(산업단지 고용환경개선 분야)'에 최종 선정돼 도비 예산을 확보했다고 23일 밝혔다.

양주시청 전경. 양주시 제공

이번 선정에 따라 시는 3월부터 12월까지 홍죽·검준산업단지 근로자들의 통근버스 임차 비용을 지원한다. 사업비는 도비와 시비를 5대 5 매칭 방식으로 투입한다.

사업별 도비 확정액은 검준산업단지 3715만원, 홍죽산업단지 1억원이다. 홍죽산업단지는 당초 요청액보다 일부 감액 조정됐으나, 시는 예산 집행 관리에 만전을 기해 사업 추진에 차질이 없도록 할 계획이다.

이와 함께 일반 분야 공모에서도 경동대학교 산학협력단이 신청한 '스타일테크 AI 융합 패션 전문가 양성 교육' 사업이 최종 선정됐다.

해당 사업은 지역 전략산업인 섬유패션 분야에 AI 기술을 접목한 실무교육을 통해 현장 중심의 전문 인력을 양성하는 것을 목표로 하며, 총사업비는 9845만원으로, 도비 90%, 시비 10%가 투입된다.





송미애 양주시 지역경제과장은 "공모사업 선정으로 산업단지 근로자의 출퇴근 여건을 개선하고 지역 산업 수요에 맞는 인력을 양성할 기반을 마련했다"며 "지역 고용 환경 개선을 위한 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

