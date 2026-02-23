원주의료고, ‘한국의료마이스터고’로 교명 변경…글로벌 인재 양성 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원주의료고, 현판 제막식 개최

“지역 한계 벗어나 전국구로”

“마이스터고등학교로 정체성·전문성 강화”

“전국 단위의 경쟁력 강화·지역 한계 탈피”

원주의료고등학교(교장 김진락)는 23일 본교 정문에서 '한국의료마이스터고등학교'로의 학교명 변경 현판 제막식을 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사에는 원주교육지원청교육장, 강원특별자치도교육청 교육국장 및 중등교육과장, 원주시 국회의원, 원주 관내 중고등학교장, 강원특별자치도 직업계고등학교장 등이 참석했다.

원주의료고등학교는 의료기기와 바이오분야 마이스터고로 출발하여 14년째 우수한 취업처에 졸업생을 배출하였다. 2025년에는 졸업생들이 삼성바이오로직스 8명(24년도 졸업생 3명), 공무원 7명(24년도 졸업생 2명), 공기업 1명, 의료기기 바이오 강소기업에 합격하여 우수 인재를 배출하고 있다.

학교에서는 학생들이 희망하는 취업 분야의 역량을 스스로 강화할 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 운영했다. 졸업생이 참여하여 합격노하우를 전수하는 멘토링 프로그램과 강원특별자치도교육청에서 지원하는 '스공학'프로그램을 통해 공무원 준비하는 학생들에게 방과후 수업을 지원하여 학생들이 원하는 학습환경을 조성하였다.

공기업 준비하는 학생을 위한 지원프로그램도 운영하였다. 아울러 졸업 이후에도 취업 재도전을 희망하는 졸업생을 대상으로 지속적인 안내와 지원을 하였다.





김진락 교장은 "마이스터고등학교로서의 정체성 및 전문성 강화와 전국 단위 경쟁력을 강화하고 지역의 한계의 탈피를 위해 학교 이름을 변경하게 되었다"며 "2026학년도 신입생부터는 '한국의료마이스터고등학교'라는 새 이름과 함께 글로벌 의료기기·바이오 분야에서 인재 양성의 요람으로 거듭나겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

