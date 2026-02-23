"일자리 늘어납니다" … 창원특례시, 8개 기업과 4000억원 규모 투자협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

400여명 신규 고용 창출, 첨단·전략산업

지역경제 미래에 성장동력 전환점 확보



경남 창원특례시는 3일 경남도청 대회의실에서 첨단·전략산업 분야 8개 기업과 총 4000억원 규모의 투자협약을 체결했다.

이번 협약은 400여명의 신규 일자리를 창출하고 창원의 미래 산업 경쟁력을 강화하는 전환점이 될 전망이다

창원특례시, 첨단·전략산업 8개 기업과 4000억원 규모 투자협약 체결.

AD

이날 협약식에는 장금용 창원특례시장 권한대행을 비롯해 박완수 경남도지사, 8개 시·군 단체장, 19개 기업 대표이사 등이 참석해 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 상호 협력 의지를 다졌다.

이번 협약에 참여한 8개 기업들은 원자력, 방산, 우주항공, 로봇 등 창원의 핵심 미래 산업 분야에서 대규모 투자를 단행한다.

두산에너빌리티는 창원 사업장에 원자력 발전설비 생산공장을 증설해 제조 역량을 확대하고, 차세대 원전산업의 경쟁력을 강화할 계획이다.

키프코우주항공은 차세대 감시방호 플랫폼 전문기업으로, 창원국가산단 등에 K2전차 부품 생산공장을 신설해 방산 분야의 독보적인 차세대 기술 융합을 통한 K-방산의 글로벌 선도기업으로 도약할 계획이다.

에스지솔루션는 방산부품 제작 전문기업으로, 창원국가산단 등에 유압기기, 보조동력장치 제조 및 차세대 사업을 위한 사업장을 신설해 기술 경쟁력을 견고히 할 예정이다.

엔디티엔지니어링는 우주항공 및 비파괴 검사 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 최초 UAM 상용화와 생산 거점 구축을 위해 마산자유무역지역 내에 '관광용 UAM 핵심부품 생산공장'을 증설한다.

본시스템즈는 인공지능 로봇산업을 주도하는 기업으로, 핵심 구동 부품인 로봇 감속기, 액추에이터의 수요 증가에 따라 의창구 북면 일원에 제조 공장을 신·증설하여 생산 역량 강화와 기술 고도화를 추진한다.

로볼루션은 산업용 및 협동로봇 제조사로, 동전일반산업단지 내에 신규 사업장을 조성해 자동화 기술과 제조 경쟁력 강화를 본격화한다.

세븐텍은 고도의 기술력을 바탕으로 마산자유무역지역 내에 방산용 냉각 제어장치 및 유공압 장치 생산공장을 증설하여 방산 전문기업으로서의 입지를 공고히 할 계획이다.

파워젠은 자동차 및 전자부품 제조 역량을 축적해 온 기업으로, 창원국가산단 내에 기존 생산품 및 차량 열관리 양산라인 구축을 위한 생산공장을 증설하여 사업을 확장한다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 투자는 창원의 미래 50년을 이끌 첨단·전략산업 핵심 기업들의 중요한 결정"이라며 "창원 경제의 새로운 성장동력 확보와 지역 산업 경쟁력 강화의 전환점이 될 것"이라고 강조했다.





AD

또한 "기업들의 투자가 원활히 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>