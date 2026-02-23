과기정통부, 전부처 AX 나선다…민관협력 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과학기술정보통신부는 국가인공지능전략위원회에서 인공지능(AI) 전주기(풀스택) 공급 기업, 관계부처 간담회를 개최했다고 23일 밝혔다.

이날 간담회에는 하정우 대통령실 AI미래기획 수석과 과기정통부, 산업통상부, 중소벤처기업부, 행정안전부 등 4개 부처가 참석했다.

업계에서는 ▲네이버클라우드 ▲KT클라우드 ▲NHN클라우드 ▲앨리스클라우드 ▲LG AI연구원 ▲SK텔레콤 ▲업스테이지 ▲NC AI ▲퓨리오사AI ▲하이퍼엑셀 ▲리벨리온 딥엑스 ▲모빌린트 등 13개 AI 풀스택 공급기업이 참석했다. 이들은 전 부처 AI 전환(AX) 사업의 성공적 추진을 위한 준비 현황과 향후 전략에 대해 논의했다.

이날 간담회에서 정부는 부처별로 준비 중인 AX 사업의 추진 방향과 현황 등을 소개하며 AI 풀스택 공급기업의 참여를 촉진하기 위한 요구사항을 전달했다.

이어 진행된 자유 토론 시간에는 AI 공급기업들이 준비 현황과 애로사항 등을 공유했다. 이들은 전부처 AX 사업의 착수를 앞두고 정부와 기업이 민관 협력을 내실 있게 추진하기 위한 방안을 논의했다.

과기정통부는 관계부처와 함께 간담회에서 나온 의견들을 검토해 전부처 AX 사업 추진 방향을 도출하는 한편, 범정부 차원의 AX 협업체계를 구축해 AI 풀스택 기업의 역량을 활용할 예정이다.





과기정통부 관계자는 "정부 AX 사업과 국내 AI 모델, AI 반도체 육성을 연계해 국내 AI 생태계를 발전시켜나갈 계획"이라고 밝혔다.





