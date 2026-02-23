광주서구시설관리공단, 정보공개 종합평가'최우수'등극

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주광역시서구시설관리공단이 행정안전부 주관 2025년 정보공개 종합평가에서 최고 등급인 '최우수'기관으로 선정됐다.

이번 평가는 행정안전부가 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 전국 561개 기관을 대상으로 정보공개 운영 실태를 평가해 공공기관의 책임성과 투명성을 높이기 위해 매년 시행하고 있다.

공단은 ▲사전정보공표 ▲정보공개 청구처리 ▲고객관리 및 제도운영 등 총 3개 분야의 9개 지표에서 고르게 높은 점수를 받았다. 특히 사전정보공표 목록을 정비하고, 공개 자료를 개방형 포맷으로 전환하는 한편, 전 직원을 대상으로 정보공개 교육을 실시하는 등 제도 개선을 체계적으로 추진해 높은 평가를 받았다.

그동안 공단은 정보공개 모니터링을 강화하고 담당자 교육을 통해 신속하고 정확한 정보 제공 체계를 구축하는 등 적극 행정을 펼쳐왔다.





정용욱 이사장은 "이번 최우수 등급 선정은 전 직원이 투명한 행정 구현을 위해 합심해 노력한 결과다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

