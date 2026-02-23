남양주시, 3월 25일 '왕숙산단' 투자유치설명회…기업 유치 본격 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 왕숙지구 핵심 자족시설

'도시첨단산단' 기업 모집 박차

3월 20일까지 참여 기업 사전접수

강남·여의도 30분 '트리플 역세권'

경기 남양주시(시장 주광덕)는 오는 3월 25일 서울 서초구 엘타워 오르체홀에서 '남양주시 왕숙 도시첨단산업단지 투자유치설명회'를 개최하며, 이에 앞서 3월 20일까지 참여 희망 기업을 대상으로 사전접수를 진행한다고 23일 밝혔다.

남양주시가 오는 3월 25일 서울 서초구 엘타워 오르체홀에서 '남양주시 왕숙 도시첨단산업단지 투자유치설명회'를 개최한다. 남양주시 제공

이번 설명회는 왕숙 도시첨단산업단지를 중심으로 시의 투자환경과 기업 지원 전략을 종합적으로 소개하고, 본격적인 기업 유치 활동의 출발을 알리기 위해 마련됐다. 시가 처음 개최하는 기업 투자유치설명회로, 미래 첨단산업도시 도약을 위한 전략적 행보다.

시는 지난해 12월 3기 신도시 왕숙지구 핵심 자족시설인 왕숙 도시첨단산업단지의 지정 및 개발계획 승인을 완료했다. 이를 기반으로 올해 상반기 단지 조성 공사에 착수하고, 하반기부터 단계별 토지공급을 시작해 2032년 준공을 목표로 사업을 추진한다.

왕숙 도시첨단산업단지는 진건읍 일원에 약 120만㎡ 규모로 조성된다. 이는 판교 테크노밸리의 약 1.7배에 달하는 수도권 최대규모다. 시는 이곳을 △AI(인공지능) △ICT(정보통신기술)·반도체 팹리스 △첨단제조 등 첨단 지식기반 산업의 전략거점으로 육성할 계획이다.

해당 지역은 GTX-B 노선과 지하철 9호선, 경춘선이 연계되는 '트리플 역세권' 교통망을 기반으로 강남권과 여의도를 30분 내외로 이동할 수 있어 수도권 이전·확장을 고려하는 기업들에 최적의 입지로 평가받는다. 또한 조성원가 공급과 취득세·재산세 감면 등 세제 혜택, 다양한 행정지원 패키지 제공 등 기업 친화적 투자환경도 주요 강점으로 꼽힌다.

설명회에서는 시의 투자 경쟁력과 왕숙 도시첨단산업단지 분양 정보를 종합적으로 안내한다. 우리은행·카카오 등 대규모 투자사례 발표와 기업·투자자 간 네트워킹도 함께 진행한다.

남양주시는 우리금융그룹, 카카오, 신한금융그룹 등 미래산업 대표기업을 유치했으며 올해 1월 1조원 규모의 'X-AI 스마트에너지 데이터센터' 투자협약을 체결했다. 총 3조원 규모의 AI 인프라 투자를 기반으로 국내외 선도기업(앵커기업) 유치와 연관 첨단산업 확산을 가속화할 방침이다.





남양주시 관계자는 "이번 설명회는 왕숙 도시첨단산업단지의 경쟁력을 기업과 투자자에게 본격적으로 알리는 신호탄"이라며 "기업과 인재가 함께 성장하는 미래 자족형 첨단산업도시로 도약할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

