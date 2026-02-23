류제명 과기부 2차관, 美 국무부 고문과 면담…기술 협력 공고화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과학기술정보통신부는 류제명 제2차관이 마이클 니드햄 미국 국무부 고문과 면담하고 과학기술과 디지털 협력, 공동팩트시트 이행사항 등 양국 간 주요 협력과 상호 관심사에 대해 의견을 나눴다고 23일 밝혔다.

이날 면담에서 류 차관은 양국 정부가 한-미 기술번영 양해각서(MOU)를 기반으로 워킹그룹 출범에 합의하게 된 데 대해 신속한 이행 의지를 드러냈다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관(오른쪽)이 마이클 니드햄 미국 국무부 고문과 인사하고 있다. 과학기술정보통신부 제공

양국은 인도 인공지능(AI) 영향 정상회의에서의 한-미 양자면담을 계기로 MOU를 체결하고 워킹그룹 출범에 대한 공동성명서를 발표한 바 있다.

양측은 AI 등 핵심기술 분야의 협력 현황과 상호 관심을 논의하고 워킹그룹을 통해 실질적인 성과를 내기로 했다.





류 차관은 올해 중 제12차 한-미 과학기술공동위원회를 성공적으로 개최할 수 있도록 협조를 당부했다. 아울러 니드햄 고문이 양국 간 전략적 과학기술 협력이 한 단계 도약할 수 있도록 적극적인 가교 역할을 해달라고 강조했다.





